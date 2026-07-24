Amiga questiona Virginia sobre casamento e gera climão em evento - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma interação entre Virginia Fonseca e a influenciadora Duda Freire chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira (23).

Durante a participação em uma cerimônia de casamento, as duas protagonizaram um momento de descontração que acabou deixando a ex-apresentadora do SBT visivelmente constrangida.

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Enquanto registrava detalhes da celebração, Virginia mostrou a decoração preparada para os noivos, destacando os doces e o letreiro com os nomes "Rapha e Wesley".

Ao filmar o ambiente, comentou: "Que legal... Vai ter casamento aqui hoje".

Foi então que Duda Freire aproveitou a ocasião para provocar a amiga. Em referência à tradicional disputa pelo buquê da noiva, a influenciadora perguntou: "Será que você pega o buquê?".

A reação de Virginia foi imediata: em tom de alerta e demonstrando certo constrangimento, respondeu apenas: "amiga".

Apesar do clima criado pela brincadeira, ela compartilhou a cena normalmente com os seguidores.

O comentário ganhou repercussão pouco tempo depois de Virginia ter reatado o relacionamento com o jogador Vini Jr.

Também vale destacar que Wesley Menezes, um dos noivos da cerimônia, mantém uma amizade de longa data com o atleta.