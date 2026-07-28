Ator se manifesta após ser demitido de filme de Marília Mendonça - (crédito: Reprodução/Instagram)

A saída de Daniel Haidar do elenco do filme inspirado na trajetória de Marília Mendonça repercutiu nas redes sociais e levantou questionamentos entre os fãs da cantora.

Escalado para interpretar o sertanejo Henrique, parceiro musical de Juliano e um dos amigos mais próximos da artista, o ator confirmou que deixou a produção logo no início das gravações.

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Procurado pela CNN Brasil, o Prime Video informou que a mudança ocorreu em razão de uma "divergência criativa". A plataforma, responsável pelo longa, não detalhou quais fatores motivaram a decisão.

Em entrevista ao veículo, Haidar revelou que foi comunicado sobre o desligamento logo após concluir sua primeira diária de filmagem.

Segundo ele, representantes da produção brasileira explicaram que a medida fazia parte de um novo direcionamento para o personagem.

"A produção brasileira veio falar sobre uma decisão tomada, que eles precisavam cumprir. Um desligamento precoce do projeto por um redirecionamento artístico do que se estava esperando do personagem do Henrique", afirmou.

O ator contou ainda que, durante a conversa, recebeu elogios pelo trabalho realizado e pelo comportamento nos bastidores.

Apesar da frustração com a saída, disse que encarava o papel como uma grande oportunidade por causa da importância de Henrique na vida de Marília Mendonça e da expectativa criada em torno do filme.

"É um projeto que gera expectativa no Brasil inteiro, então imagine como era para a gente que está fazendo parte do elenco, que está à frente.

É um personagem muito rico, uma pessoa incrível, que é muito divertida, muito querida pelos fãs, muito importante na vida da Marília, então minhas expectativas estavam muito grandes", declarou à CNN Brasil.

Mesmo fora da produção, Haidar demonstrou confiança no resultado do longa. Ele elogiou Marina Versos, escolhida para viver Marília Mendonça, e afirmou acreditar que a atriz surpreenderá o público, assim como os demais integrantes do elenco.

Ao encerrar a entrevista, o artista também desejou sucesso ao profissional que assumirá o papel de Henrique.

"Desejo todo sucesso também para o próximo ator que entrar. Sei da complexidade do personagem e da expectativa que as pessoas têm em cima do Henrique, então deixo aqui também meu desejo de sorte e de que seja um caminho lindo. Eu pude experienciar um pouco e agora algum outro colega vai embarcar até o final", disse.

As gravações de "Marília" já estão em andamento. Até o momento, porém, o Prime Video ainda não anunciou a data de estreia do filme.