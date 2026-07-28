Prime Video barra polêmicas de mãe de Marília Mendonça de filme

Mesmo previsto apenas para 2027, o filme sobre Marília Mendonça já enfrenta desafios antes mesmo de chegar às gravações.

Nos bastidores da produção do Amazon Prime Video, decisões relacionadas ao elenco e ao tratamento de episódios da vida da cantora têm provocado insatisfação entre integrantes da equipe.

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Um dos pontos de maior repercussão foi a saída do ator Daniel Haidar. Escalado inicialmente para interpretar o cantor Henrique, ele acabou desligado do projeto pouco tempo depois do anúncio oficial.

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, do F5, a justificativa apresentada pela plataforma foi uma "divergência artística".

Nos bastidores, porém, a avaliação seria outra. Ainda de acordo com a publicação, a Amazon concluiu que Haidar não possuía características físicas suficientemente semelhantes às do sertanejo e decidiu reformular a escolha.

A intenção agora é encontrar um ator de maior reconhecimento nacional para o papel, apostando em um nome capaz de ampliar o alcance comercial do longa.

Outra determinação da plataforma também tem gerado discussões internas. Conforme revelou o F5, a orientação é evitar que o roteiro explore controvérsias envolvendo Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, personagem que será interpretada por Hermila Guedes.

Entre os episódios que não deverão integrar a narrativa está a relação conturbada dela com o ex-genro, Murilo Huff.

A decisão, entretanto, não foi recebida de forma unânime pela equipe. Parte dos profissionais envolvidos teme que a produção seja vista pelo público como excessivamente complacente, deixando de abordar aspectos delicados da história da artista e adquirindo a imagem de um filme pacífico demais.

As restrições surgem em um contexto específico. O desenvolvimento do longa só avançou depois de negociações realizadas com a própria Dona Ruth, fator que, segundo a reportagem, influenciou diretamente os rumos adotados pela produção desde sua concepção.