Do ramo político e não quer ser famosa: saiba quem é a mãe do 2º filho de Fred Bruno

Fred Bruno escolheu a noite de domingo (26) para dividir com o público uma novidade pessoal: o apresentador e ex-participante do “Big Brother Brasil” anunciou que será pai pela segunda vez.
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A criança é fruto do relacionamento com Indi Lunar, que mantém uma rotina distante da exposição pública e prefere preservar a vida pessoal.
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Ao comentar a gravidez, Fred explicou que a companheira não atua no meio artístico e que o desejo dela de permanecer fora dos holofotes continuará sendo respeitado.
“Ela se chama Indi, não é uma pessoa pública, é bem reservada, não tem uma vida pública e obviamente que esse desejo dela vai continuar sendo respeitado”, afirmou o apresentador.
Ele também revelou que o casal já realizou um chá revelação ao lado de amigos e familiares, embora não tenha dado detalhes sobre a data do evento nem sobre o sexo do bebê.
A mulher citada por Fred é Ingrid Lunardi, conhecida nas redes sociais como Indi Lunar. Segundo informações públicas, ela atua como Chefe de Gabinete da Câmara dos Deputados, em Brasília, no Distrito Federal, desde 2019.
O registro mais recente relacionado ao cargo é uma fotografia ao lado de parlamentares, publicada em fevereiro. Até o momento, não há confirmação se ela permanece exercendo a função atualmente.
Depois do anúncio da gravidez, o perfil de Indi no Instagram ultrapassou a marca de 25 mil seguidores.
Apesar do crescimento na rede social, a conta segue voltada a registros pessoais, com publicações ao lado de familiares e amigos, sem imagens ao lado de Fred Bruno.
Na descrição do perfil, Indi define a página como um espaço dedicado a lembranças e experiências afetivas.
“Fisicamente habitamos um espaço, mas, sentimentalmente somos habitados por memórias. O que a memória ama, fica eterno. Aqui, um espaço de memórias”, diz a bio da rede social.
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