Reynaldo Gianecchini abandona cabelos grisalhos e muda visual; veja

Reynaldo Gianecchini abandona os cabelos grisalhos e muda visual; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

Reynaldo Gianecchini chamou a atenção dos seguidores ao revelar uma mudança radical no visual.

Aos 53 anos, o ator apareceu com os cabelos renovados nesta segunda-feira (27) e explicou que a transformação foi necessária para dar vida a um novo personagem no cinema.

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Ao compartilhar o resultado nas redes sociais, o artista contou que a alteração faz parte da preparação para um filme, mas preferiu manter os detalhes do projeto em segredo.

Ao lado do visagista Robson Souza, Gianecchini comentou que ainda não pode revelar informações sobre o trabalho.

"Vou começar um filme, não posso dar muito spoiler porque depois vocês vão ver. Temos que mudar, ser bastante radical e tirar esse branco, que é muito legal também, mas agora é hora de mudar", afirmou.

A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs, que lotaram os comentários com elogios à nova aparência do ator.

"Meu Deus... Tanto faz a cor do cabelo, esse homem é lindo de qualquer jeito", escreveu uma seguidora.

Outros internautas também exaltaram o visual de Gianecchini. "O homem é gato demais!", comentou uma fã.

"Até careca ficaria lindo", brincou outra. Já uma seguidora avaliou que o ator aparentou estar mais jovem: "Rejuvenesceu 30 anos fácil". "O homem é bonito em todas as versões", acrescentou mais uma.