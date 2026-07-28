Após polêmica com Virginia, MC Livinho termina casamentocom influencer

Após polêmica com Virginia, MC Livinho termina casamento de 10 anos com influencer - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após uma década marcada por reconciliações e separações, MC Livinho e Byanca não estariam mais juntos.

A informação foi divulgada pelo Portal LeoDias e indica que o casal decidiu encerrar novamente o relacionamento, embora nenhum dos dois tenha comentado publicamente o assunto até o momento.

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Os dois iniciaram a relação em 2016 e são pais de Olívio, de 7 anos. Em 2024, oficializaram a união em uma cerimônia intimista realizada nas Ilhas Maldivas, consolidando um relacionamento que já havia atravessado diferentes fases ao longo dos anos.

Não é a primeira vez que rumores sobre o fim do casamento ganham força. Em junho do ano passado, Byanca chegou a anunciar a separação nas redes sociais, mas apagou a publicação pouco depois, alimentando especulações sobre uma possível reconciliação.

Desta vez, tanto o cantor quanto a influenciadora mantiveram silêncio. Nesta terça-feira (28), os perfis de ambos nas redes sociais continuavam com publicações habituais, sem qualquer manifestação sobre a informação divulgada.

Nas últimas semanas, MC Livinho já havia sido alvo de comentários na internet por causa de um vídeo gravado ao lado de Virginia durante uma ação publicitária.

Depois da repercussão, o artista removeu a publicação e deixou de seguir a influenciadora, atitude que chamou a atenção dos seguidores.

Na ocasião, o cantor explicou que a decisão foi motivada pelas especulações criadas por internautas, que passaram a sugerir um envolvimento entre os dois.

Segundo ele, a medida foi tomada em respeito à própria família e também à influenciadora.

“Só pelo fato de vocês quererem likes ou quererem, sei lá, mídia. Eu tenho total respeito pela Virginia, mano. Mas também tenho respeito pelo meu lar. E é uma coisa que os homens também têm que aprender.

Que as mulheres também têm que aprender. Entendeu? Então, vocês criarem fanfic, shipparem, ficarem faltando com respeito para comigo, para com o meu lar e também para com a Virginia foi um dos motivos que me fez apagar o vídeo”, declarou na ocasião.