Cantor famoso morre aos 56 anos; causa da morte vem à tona

O cantor e compositor irlandês Glen Hansard morreu aos 56 anos após sofrer um acidente de moto em Dublin, na Irlanda, na madrugada desta quarta-feira (29).
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A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa. Hansard ficou conhecido internacionalmente por vencer o Oscar de Melhor Canção Original em 2008 com "Falling Slowly", do filme independente "Once", além de liderar a banda de rock The Frames.
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Segundo a polícia irlandesa, equipes de emergência foram acionadas por volta das 4h30 para atender à ocorrência registrada na região oeste da capital.
O músico recebeu atendimento no local, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada logo após o socorro.
A morte acontece poucos meses antes da viagem que Hansard faria ao Brasil. O artista estava confirmado na programação do festival Best of Blues and Rock, em São Paulo, entre os dias 20 e 22 de novembro, onde faria o show de abertura da apresentação de Eddie Vedder.
Ao longo da carreira, Glen Hansard conquistou reconhecimento internacional tanto pelo trabalho à frente do The Frames quanto pela atuação e trilha sonora de "Once".
O longa-metragem lhe rendeu o Oscar de Melhor Canção Original em 2008, consolidando seu nome entre os principais artistas da música irlandesa.
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