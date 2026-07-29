Carlinhos Maia rasga o verbo após virar piada por dancinha de cueca - (crédito: Reprodução/Instagram)

Depois que um vídeo em que aparece dançando de cueca ganhou grande repercussão nas redes sociais, Carlinhos Maia resolveu comentar as críticas que recebeu.

O influenciador falou sobre o assunto nesta terça-feira (28) e afirmou que parte da exposição do conteúdo ocorre justamente por causa de usuários do X, antigo Twitter, que compartilham as imagens enquanto fazem comentários negativos.

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Na avaliação de Carlinhos, esse comportamento acaba favorecendo seu alcance nas plataformas. Segundo ele, muitas pessoas que dizem não gostar de seu conteúdo contribuem para aumentar sua audiência ao republicar os vídeos.

“O pessoal do Twitter fica pegando todos os meus vídeos, as dancinhas ridículas que eu faço no banheiro de manhã, e ficam postando tudo.

Impressionante como eles são meus maiores fãs. E é por isso que eu digo que acho que eles são burros demais, sabe? Porque eles me dão muita audiência”, afirmou.

Durante o desabafo, o influenciador também criticou a postura de parte dos usuários da rede social, dizendo que muitos adotam um comportamento de superioridade ao comentar sobre a vida alheia.

“Se acham superiores demais, cara. Um bando de rato que fica escondido atrás de um perfil falando de Deus e o mundo. E, outra, ainda se acham gostosos.

É muito interessante isso, porque é uma galera… A galera do Twitter é uma galera que precisava muito de psicólogo gratuito, porque eles acham que realmente são o parâmetro do mundo”, disparou.

Ao encerrar o assunto, Carlinhos Maia afirmou que, ao longo dos anos, percebeu diferenças no perfil do público de cada plataforma e disse considerar os usuários do X mais arrogantes.

Eu n to acreditando que esse vídeo tenebroso é real? kkkkkkkk https://t.co/OlyFVhL1E4 — LANITTER (@lanitterr) July 28, 2026



