Prima de Mara Maravilha é assassinada dentro de casa e motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte da advogada Cláudia Félix, de 51 anos, prima da cantora e apresentadora Mara Maravilha, abalou moradores de Itororó, no interior da Bahia.

Ela foi assassinada a tiros dentro da própria residência, e a Polícia Civil investiga a hipótese de que o crime esteja relacionado a uma sequência de ameaças feitas por um grupo criminoso.

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Segundo informações exibidas pelo programa "Cidade Alerta", da Record, na terça-feira (28), os criminosos buscavam cobrar uma dívida de alto valor atribuída a um familiar da vítima.

Ainda de acordo com a reportagem, as ameaças eram direcionadas ao parente, que chegou a vender dois veículos na tentativa de quitar o débito.

A apuração indica, porém, que o valor exigido aumentava a cada pagamento, caracterizando um suposto esquema de extorsão. Com o passar do tempo, Cláudia teria passado a ser o principal alvo do grupo.

Conforme a reportagem, registros de câmeras de segurança mostrariam homens circulando nas proximidades da casa da advogada dias antes do assassinato, indicando que ela estaria sendo monitorada.

Na madrugada do crime, os suspeitos invadiram o imóvel. Cláudia percebeu a presença dos invasores e conseguiu acionar a polícia, mas, segundo as informações divulgadas, os agentes não chegaram ao local a tempo de impedir o homicídio.

A advogada foi atingida por diversos disparos dentro da residência, na presença de familiares. Agora, a Polícia Civil trabalha para identificar os autores do crime e esclarecer toda a dinâmica da ação.

As investigações devem reunir o depoimento do familiar que seria alvo das cobranças, além da análise de mensagens, transferências bancárias e outros elementos que possam ajudar a confirmar a motivação do assassinato e identificar os envolvidos.

Conhecida na cidade, Cláudia Félix teve a morte lamentada por moradores de Itororó, onde era bastante querida. Até o momento, Mara Maravilha não se manifestou publicamente sobre o assassinato da prima.