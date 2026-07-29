Ximbinha reage após ser acusado de perder mansão por dívida com agiota - (crédito: Reprodução/Instagram)

Rumores envolvendo a vida financeira de Ximbinha voltaram a colocar o músico em evidência nos últimos dias.

O ex-integrante da banda Calypso negou, por meio de sua assessoria, que tenha perdido um imóvel por causa de dívidas com agiotas e afirmou que a recente mudança de residência já fazia parte de seus planos.

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As especulações surgiram após o jornalista Felipeh Campos divulgar que o guitarrista teria vendido uma casa localizada em Ananindeua, no Pará, depois de contrair empréstimos ilegais.

Segundo a informação, o imóvel teria ficado com um agiota e o artista passou a morar na residência da filha, Yasmin Mendes, de 22 anos, que está grávida do segundo filho.

Em nota enviada à imprensa, a equipe de Ximbinha rebateu integralmente a versão e classificou as informações como falsas.

"As informações de que Ximbinha teria perdido um imóvel para um agiota ou enfrentado qualquer situação relacionada a dívidas são totalmente falsas, infundadas e não possuem qualquer respaldo na realidade.

Não existe nenhum ponto de verdade na narrativa que vem sendo divulgada", informou o comunicado, segundo o site Notícias da TV.

A assessoria também afirmou que o músico nunca realizou empréstimos com agiotas e reforçou que a troca de endereço não tem relação com dificuldades financeiras.

"A mudança para um novo imóvel fazia parte dos planos do artista e não possui qualquer relação com dificuldades financeiras, perda de patrimônio ou qualquer outro motivo especulado nas publicações", declarou.

Enquanto esclarece os rumores, Ximbinha também segue envolvido em uma disputa judicial com a ex-esposa, Joelma.

No ano passado, o músico acionou a Vara Única de Viseu, no Pará, para pedir a demarcação e a divisão da Fazenda Ouro Verde, imóvel rural com 1.489 hectares.

Na ação, ele sustenta que uma decisão anterior já definiu a propriedade em partes iguais, com 50% para cada um.

Como, segundo o processo, Joelma não teria atendido ao pedido de divisão do imóvel, o artista solicitou que a Justiça oficialize a demarcação da área e determine a manifestação da cantora. O valor atribuído à causa é de R$ 50 mil.

A defesa de Joelma contestou a iniciativa. Em nota encaminhada ao portal iBahia, os advogados da cantora afirmaram que Ximbinha tenta "utilizar a Justiça de forma midiática, em ações que não alteram em nada o curso do processo principal".

O posicionamento também criticou o valor indicado no processo para a propriedade rural.

"Mais grave ainda é a tentativa de atribuir o valor de apenas R$ 50 mil a uma fazenda de mais de 1.400 hectares, o que constitui um verdadeiro escárnio contra a dignidade da Justiça e contra a seriedade do processo".

Joelma e Ximbinha permaneceram casados por 18 anos. A separação, oficializada em 2015, também marcou o encerramento da trajetória da banda Calypso.