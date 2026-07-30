Jogador morre, aos 41 anos, após ventania derrubar muro no Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ex-atacante Tássio Maia dos Santos morreu aos 41 anos após um muro desabar durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (29).

O acidente ocorreu no bairro de Santa Teresa, na região Central da cidade, onde rajadas de vento superiores a 100 km/h provocaram a queda da estrutura.

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O desabamento aconteceu na Rua Doutor Júlio Otoni e também atingiu um carro. Além de Tássio, outra pessoa morreu no local. Até o momento, a identidade da segunda vítima não foi divulgada.

A morte do ex-jogador levou o Botafogo, clube que ele defendeu em 2015, a publicar uma homenagem nas redes sociais.

"Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira.

Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio. Descanse em paz", diz a nota.

Revelado pelo São Cristóvão, Tássio construiu uma trajetória por 27 equipes ao longo da carreira. Além da passagem pelo Botafogo, vestiu as camisas de Mirassol, Figueirense, Volta Redonda e Bragantino, além de atuar pelo CSKA Sofia, da Bulgária.

O atacante encerrou a carreira profissional em 2019, quando deixou o Ferroviário. Depois de se afastar dos gramados, passou a administrar uma casa de festas localizada em Santa Teresa.