Jogador morre, aos 41 anos, após ventania derrubar muro no Rio

O ex-atacante Tássio Maia dos Santos morreu aos 41 anos após um muro desabar durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (29).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O acidente ocorreu no bairro de Santa Teresa, na região Central da cidade, onde rajadas de vento superiores a 100 km/h provocaram a queda da estrutura.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O desabamento aconteceu na Rua Doutor Júlio Otoni e também atingiu um carro. Além de Tássio, outra pessoa morreu no local. Até o momento, a identidade da segunda vítima não foi divulgada.
A morte do ex-jogador levou o Botafogo, clube que ele defendeu em 2015, a publicar uma homenagem nas redes sociais.
"Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira.
Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio. Descanse em paz", diz a nota.
Revelado pelo São Cristóvão, Tássio construiu uma trajetória por 27 equipes ao longo da carreira. Além da passagem pelo Botafogo, vestiu as camisas de Mirassol, Figueirense, Volta Redonda e Bragantino, além de atuar pelo CSKA Sofia, da Bulgária.
O atacante encerrou a carreira profissional em 2019, quando deixou o Ferroviário. Depois de se afastar dos gramados, passou a administrar uma casa de festas localizada em Santa Teresa.
Saiba Mais
- Mariana Morais Famosos se reúnem em celebração marcada por shows e encontros no Paraná
- Mariana Morais Triplex onde Elize Matsunaga matou o marido está à venda por valor astronômico
- Mariana Morais Isis Valverde manda recado a vendedores após comer fora e passar mal
- Mariana Morais Cantor famoso morre aos 56 anos; causa da morte vem à tona
- Mariana Morais Carlinhos Maia rasga o verbo após virar piada por dancinha de cueca
- Mariana Morais Prima de Mara Maravilha é assassinada dentro de casa e motivo vem à tona