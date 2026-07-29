Triplex onde Elize Matsunaga matou o marido está à venda por valor astronômico - (crédito: Reprodução/Divulgação)

O apartamento onde ocorreu um dos crimes de maior repercussão do país voltou a chamar atenção mais de uma década depois do caso.

A família de Marcos Matsunaga, herdeiro das indústrias Yoki, decidiu colocar o imóvel à venda após o encerramento de uma longa disputa judicial envolvendo a propriedade.

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A cobertura triplex está localizada na Vila Leopoldina, na região do Alto da Lapa, Zona Oeste de São Paulo, e foi anunciada por R$ 2,8 milhões.

O imóvel ficou conhecido por ter sido o local onde Marcos foi assassinado e esquartejado pela então esposa, Elize Matsunaga.

Segundo o anúncio publicado na plataforma Quinto Andar, a residência reúne cinco suítes, piscina privativa com churrasqueira, banheira de hidromassagem, salas de estar e de jantar, copa, bar, lareira, escritório e duas varandas.

Além da estrutura principal, a cobertura conta com sauna seca acompanhada de sala de descanso, adega climatizada e vista panorâmica da Zona Oeste da capital paulista.

O imóvel fica na Rua Carlos Weber e possui taxa de condomínio de R$ 6.087 por mês, além de IPTU anual de R$ 19,3 mil, dividido em 12 parcelas mensais de R$ 1.609.

Os registros do processo apontam que Marcos Matsunaga adquiriu, em 2008, duas coberturas no edifício e promoveu a unificação dos imóveis, transformando-os em um único triplex de alto padrão.

Na época do crime, uma das unidades estava registrada em nome de Elize Matsunaga. No entanto, após o assassinato, ela perdeu o direito sobre o bem em decorrência da disputa judicial movida pelos pais de Marcos, que obtiveram decisão favorável em relação à propriedade.