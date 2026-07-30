Vídeo mostra momento que ventania derruba muro e mata ex-jogador - (crédito: Reprodução/Instagram)

A forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro e municípios da Região Metropolitana na tarde desta quarta-feira (29) deixou um rastro de destruição e provocou mortes.

Entre as vítimas está o ex-jogador do Botafogo Tássio Maia dos Santos, de 41 anos, que morreu após o desabamento de um muro em Santa Teresa, na região Central da capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um segundo homem também perdeu a vida, mas sua identidade ainda não foi divulgada.

O acidente ocorreu na Rua Doutor Júlio Otoni, onde a estrutura caiu durante rajadas de vento que ultrapassaram os 100 km/h. Além de atingir as duas vítimas, o muro também desabou sobre um carro que estava no local.

Registros compartilhados nas redes sociais mostram o instante em que a força do vento derruba a estrutura.

A chegada de uma frente fria intensificou as rajadas em diversas cidades fluminenses, causando transtornos ao longo da tarde. Em Angra dos Reis, um pescador desapareceu em meio às condições climáticas adversas.

Após a confirmação da morte, o Botafogo prestou homenagem ao ex-atleta por meio de uma publicação nas redes sociais. Tássio integrou o elenco alvinegro em 2015.

"Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos.

Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira.

Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio. Descanse em paz", diz a nota.