Quem é Marco Furlan, ator preso em flagrante por suspeita de estupro infantil em festa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Conhecido por trabalhos na televisão e em campanhas publicitárias, o ator Marco Furlan, de 48 anos, foi preso em flagrante no último domingo (2), em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, sob suspeita de estupro de vulnerável.

Carreira promissora

Ao longo da carreira, Furlan participou de produções da televisão brasileira. Um de seus papéis mais conhecidos foi o de Heitor na série "Aline" (2009), exibida pela TV Globo, na qual interpretava um dos interesses amorosos da protagonista.

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O ator também fez participações em "Mulher de Fases" (2011) e "Escola do Amor" (2011), da Record.

Além da atuação na TV, Marco Furlan construiu parte de sua trajetória no mercado publicitário.

Em suas redes sociais, costumava divulgar campanhas realizadas para marcas como Campari, Malwee e Tokio Marine.

Em um dos comerciais da seguradora, dividiu cena com o ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa.

O crime

A investigação envolve uma criança de 5 anos e corre sob sigilo em razão da idade da vítima.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o artista permanece detido à disposição da Justiça.

Em nota, o órgão informou que não divulgará detalhes adicionais "devido à natureza da ocorrência e por envolver menor de idade".

De acordo com o colunista Ulisses Campbell, do jornal O Globo, o caso aconteceu em uma chácara localizada no bairro Goiabal, onde familiares e convidados participavam de uma festa de aniversário.

Durante a confraternização, pessoas presentes ouviram gritos e o choro da criança vindos de um dos quartos do imóvel, o que levou a mãe a se dirigir imediatamente ao local.

Conforme as informações divulgadas, ao entrar no cômodo, ela encontrou o filho completamente despido ao lado do suspeito, que também estava sem roupas.

Antes da chegada da polícia, convidados impediram que o ator deixasse a propriedade.

Ainda segundo o relato, a criança afirmou sentir fortes dores na região anal e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Pindamonhangaba para atendimento médico.

Após a ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, mantendo o investigado sob custódia.

O boletim de ocorrência registra que Marco Furlan apresentou sua versão dos fatos durante o procedimento policial.

Segundo o documento, ele alegou que havia passado mal, entrou no quarto e confundiu a criança com sua namorada.



