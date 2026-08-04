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Ator preso por abuso infantil diz ter confundido criança com namorada

Marco Furlan foi preso em flagrante no último domingo (2)

Ator preso por abuso infantil diz ter confundido criança com namorada - (crédito: Reprodução/Instagram)
Ator preso por abuso infantil diz ter confundido criança com namorada - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ator Marco Furlan, de 48 anos, foi preso em flagrante durante uma festa de aniversário realizada no último domingo (2), em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.

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A prisão foi mantida em audiência de custódia, enquanto a investigação segue sob sigilo por envolver abuso sexual contra uma criança de 5 anos.

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As informações foram divulgadas pela coluna True Crime, de Ullisses Campbell, no jornal O Globo.

Segundo o boletim de ocorrência, convidados da comemoração ouviram o choro da criança e avisaram a mãe, que se dirigiu a um dos cômodos da residência acompanhada de outras pessoas.

De acordo com o registro policial, ao chegarem ao local, os presentes flagraram o ator recebendo sexo oral da vítima.

Ainda conforme o boletim, a situação provocou um princípio de agressão contra o suspeito. Para evitar que o conflito se agravasse, ele foi trancado em um cômodo da casa até a chegada da Polícia Militar.

Numa tentativa desesperada de justificar o ocorrido, Furlan alegou ter confundido a criança com sua namorada.

Após a abordagem, Marco Furlan foi conduzido à Delegacia de Pindamonhangaba, onde foi autuado em flagrante.

Testemunhas relataram que o ator aparentava estar bastante abalado, chorando e em estado de descontrole durante a ação policial.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o investigado foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.

Na audiência de custódia realizada na segunda-feira (3), a prisão foi convertida em preventiva. Como o caso envolve uma criança, todos os detalhes da investigação correm sob sigilo.

No decorrer das apurações, a Polícia Civil também pediu autorização judicial para apreender celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos na residência do ator, localizada em um sítio afastado da cidade.

O objetivo da medida é verificar a eventual existência de materiais relacionados a abuso sexual infantil.

A notícia da prisão causou surpresa entre pessoas próximas ao artista. Conforme relatado por Ullisses Campbell, amigos e colegas de profissão afirmaram nunca ter observado comportamentos que levantassem qualquer suspeita.

Ao longo da carreira, Marco Furlan acumulou trabalhos em novelas, séries, espetáculos teatrais, musicais e campanhas publicitárias de grandes marcas.

Depois que o caso se tornou público, comerciais estrelados pelo ator para montadoras e operadoras de telefonia começaram a ser retirados das redes sociais.

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 04/08/2026 07:34 / atualizado em 04/08/2026 07:49
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