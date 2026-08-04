Ator preso por abuso infantil diz ter confundido criança com namorada

O ator Marco Furlan, de 48 anos, foi preso em flagrante durante uma festa de aniversário realizada no último domingo (2), em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.
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A prisão foi mantida em audiência de custódia, enquanto a investigação segue sob sigilo por envolver abuso sexual contra uma criança de 5 anos.
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As informações foram divulgadas pela coluna True Crime, de Ullisses Campbell, no jornal O Globo.
Segundo o boletim de ocorrência, convidados da comemoração ouviram o choro da criança e avisaram a mãe, que se dirigiu a um dos cômodos da residência acompanhada de outras pessoas.
De acordo com o registro policial, ao chegarem ao local, os presentes flagraram o ator recebendo sexo oral da vítima.
Ainda conforme o boletim, a situação provocou um princípio de agressão contra o suspeito. Para evitar que o conflito se agravasse, ele foi trancado em um cômodo da casa até a chegada da Polícia Militar.
Numa tentativa desesperada de justificar o ocorrido, Furlan alegou ter confundido a criança com sua namorada.
Após a abordagem, Marco Furlan foi conduzido à Delegacia de Pindamonhangaba, onde foi autuado em flagrante.
Testemunhas relataram que o ator aparentava estar bastante abalado, chorando e em estado de descontrole durante a ação policial.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o investigado foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.
Na audiência de custódia realizada na segunda-feira (3), a prisão foi convertida em preventiva. Como o caso envolve uma criança, todos os detalhes da investigação correm sob sigilo.
No decorrer das apurações, a Polícia Civil também pediu autorização judicial para apreender celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos na residência do ator, localizada em um sítio afastado da cidade.
O objetivo da medida é verificar a eventual existência de materiais relacionados a abuso sexual infantil.
A notícia da prisão causou surpresa entre pessoas próximas ao artista. Conforme relatado por Ullisses Campbell, amigos e colegas de profissão afirmaram nunca ter observado comportamentos que levantassem qualquer suspeita.
Ao longo da carreira, Marco Furlan acumulou trabalhos em novelas, séries, espetáculos teatrais, musicais e campanhas publicitárias de grandes marcas.
Depois que o caso se tornou público, comerciais estrelados pelo ator para montadoras e operadoras de telefonia começaram a ser retirados das redes sociais.
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