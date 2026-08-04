A justificativa chocante que o ator deu à polícia após ser acusado de estupro contra criança - (crédito: Reprodução/Instagram)

A versão apresentada por Marco Furlan à Polícia Civil após sua prisão em flagrante passou a integrar a investigação sobre o caso ocorrido em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.

O ator, de 48 anos, declarou em depoimento que teria confundido uma criança de 5 anos com a própria namorada, informação registrada no boletim de ocorrência e que será analisada durante o inquérito.

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Segundo o relato prestado às autoridades, Furlan afirmou que não estava se sentindo bem durante uma festa de aniversário realizada na residência, na madrugada do último domingo (2).

De acordo com sua versão, ele entrou em um dos quartos do imóvel e acreditou, por engano, que a menina fosse sua companheira.

As investigações apontam que o episódio veio à tona depois que familiares ouviram o choro da criança.

A mãe da vítima foi até o cômodo acompanhada de outras pessoas e encontrou o ator com a menina.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, convidados impediram que Marco Furlan deixasse a residência até a chegada da Polícia Militar.

Testemunhas relataram que ele demonstrava forte abalo emocional no momento da abordagem.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o suspeito foi autuado por estupro de vulnerável.

Após passar por audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, e ele segue à disposição da Justiça.

Por envolver uma criança, a investigação tramita sob sigilo. No decorrer da apuração, a Polícia Civil também pediu autorização judicial para apreender celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos na residência do ator, com o objetivo de verificar a existência de materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.

Marco Furlan é conhecido por atuações na televisão, no teatro e em campanhas publicitárias, tendo participado de novelas, séries e espetáculos ao longo da carreira.

Até o momento, a defesa do ator não se pronunciou publicamente sobre o caso.