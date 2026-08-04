Pai de Neymar é detonado após dizer que o neto terá que 'trabalhar muito' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma declaração de Neymar Pai durante o Leilão do Instituto Neymar Jr. provocou forte repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas.

O empresário comentou o futuro do neto, Davi Lucca, de 14 anos, e afirmou que o adolescente ainda precisará construir a própria trajetória, apesar de ser filho do camisa 10.

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O assunto surgiu enquanto Neymar Pai concedia entrevista no tapete vermelho do evento. Ao ouvir do entrevistador que Davi Lucca já teria a vida garantida por ser herdeiro do jogador, o empresário discordou da avaliação.

"Hoje em dia, eu vou ser sincero, esse moleque aqui, já tá na boa, já tá voando, irmão", diz o entrevistador.

"Nada, não tá nada. Não, ainda não, ele sabe que ele vai ter trabalhar um monte", disse Neymar Pai.

Na sequência, o próprio Davi Lucca falou sobre as expectativas para o futuro e afirmou que pretende seguir o exemplo do pai.

"Tenho que trabalhar muito pra ser que nem esse cara, tem que ser que nem ele. Quero ser que nem ele", respondeu Davi Lucca.

Encerrando o assunto, Neymar Pai destacou o carinho que tem pelos filhos e pelo neto, mas admitiu que costuma ser mais flexível na convivência familiar.

"Ele sabe que eu não aperto muito, no final eu sou mole. Eu sou fã dos meus filhos, sou fã do meu neto. A gente construiu uma coisa bem legal", completa o pai de Neymar.

As declarações rapidamente passaram a circular nas redes sociais e renderam críticas ao empresário.

Muitos usuários questionaram o fato de Neymar Pai ter alcançado estabilidade financeira após o sucesso do filho e contestaram seu posicionamento sobre o neto.

"O adulto querer dificultar a vida da criança só porque ele (adulto) passou dificuldades é o cúmulo do ridículo! Ele tem q ter a vida garantida sim! Nasceu herdeiro e tem que usufruir mesmo", disparou um perfil nos comentários da Choquei.

Outros internautas também reagiram à entrevista. "Pai de Neymar ficou rico como? Kkkkkkkkkkkkkkkk", soltou outro.

"Rapaz, o pai se garantiu no filho.. por que o filho não pode se garantir no pai???? Eu em", criticou outro.

"Engraçado que o pai não trabalha, teve a sorte do filho ser jogador", alfinetou mais um. "Mas a dele tá garantida por ser pai de jogador né? KKKK", criticou outro perfil.