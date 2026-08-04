Gretchen surge de cabelo raspado e motivo da mudança no visual vem à tona

Gretchen chamou a atenção dos fãs nesta segunda-feira (3) ao aparecer com a cabeça completamente raspada nas redes sociais.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A transformação faz parte da preparação para um transplante capilar que a cantora realizará ainda nesta semana, em Vitória, no Espírito Santo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A artista, de 67 anos, explicou a decisão durante uma transmissão ao vivo no Instagram ao lado do médico Marcelo Moreira.
Segundo ela, embora o especialista tenha sugerido que a cirurgia fosse feita sem a necessidade de remover os fios, preferiu adotar a mudança radical para que o resultado final ficasse mais uniforme e para viver todo o processo de forma transparente.
Durante a conversa, Gretchen revelou que convive há anos com um quadro de alopecia agressiva. Por causa da condição, contou que mantinha o cabelo natural bastante curto e utilizava laces longas como parte da rotina.
Ao tornar pública a raspagem, a cantora afirmou que espera incentivar outras mulheres que enfrentam a perda de cabelo.
Segundo ela, a intenção é oferecer apoio principalmente às pessoas diagnosticadas com alopecia e àquelas que lidam com a queda dos fios durante tratamentos contra o câncer.
A equipe médica responsável pelo procedimento informou que o transplante será realizado com uma técnica de implantação fio a fio dos folículos.
O tratamento também aproveitará a micropigmentação capilar já existente no couro cabeludo da artista, tendo como principal objetivo reconstruir a linha frontal do cabelo e proporcionar um aspecto mais natural.
A publicação repercutiu rapidamente nas redes sociais e recebeu centenas de mensagens de apoio.
Entre os comentários, fãs, amigos e familiares destacaram a coragem de Gretchen ao compartilhar publicamente uma etapa tão pessoal do tratamento.
Saiba Mais
- Mariana Morais Pai de Neymar é detonado após dizer que o neto terá que 'trabalhar muito'
- Mariana Morais Quem é Marco Furlan, ator preso em flagrante por suspeita de estupro infantil em festa
- Mariana Morais Jovem jogador de futebol, Lucas Gabriel fala sobre carreira e inspiração em Cristiano Ronaldo
- Mariana Morais Ator preso por abuso infantil diz ter confundido criança com namorada
- Mariana Morais Tiago Brunet reúne elite médica em evento exclusivo em Alphaville
- Mariana Morais Entenda o que Lionel Messi, Anitta e Lewis Hamilton têm em comum além da fama