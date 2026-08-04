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Gretchen surge de cabelo raspado e motivo da mudança no visual vem à tona

Cantora usou as redes sociais e explicou o motivo de ter raspado os fios naturais

Gretchen surge de cabelo raspado e motivo da mudança no visual vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)
Gretchen surge de cabelo raspado e motivo da mudança no visual vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gretchen chamou a atenção dos fãs nesta segunda-feira (3) ao aparecer com a cabeça completamente raspada nas redes sociais.

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A transformação faz parte da preparação para um transplante capilar que a cantora realizará ainda nesta semana, em Vitória, no Espírito Santo.

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A artista, de 67 anos, explicou a decisão durante uma transmissão ao vivo no Instagram ao lado do médico Marcelo Moreira.

Segundo ela, embora o especialista tenha sugerido que a cirurgia fosse feita sem a necessidade de remover os fios, preferiu adotar a mudança radical para que o resultado final ficasse mais uniforme e para viver todo o processo de forma transparente.

Durante a conversa, Gretchen revelou que convive há anos com um quadro de alopecia agressiva. Por causa da condição, contou que mantinha o cabelo natural bastante curto e utilizava laces longas como parte da rotina.

Ao tornar pública a raspagem, a cantora afirmou que espera incentivar outras mulheres que enfrentam a perda de cabelo.

Segundo ela, a intenção é oferecer apoio principalmente às pessoas diagnosticadas com alopecia e àquelas que lidam com a queda dos fios durante tratamentos contra o câncer.

A equipe médica responsável pelo procedimento informou que o transplante será realizado com uma técnica de implantação fio a fio dos folículos.

O tratamento também aproveitará a micropigmentação capilar já existente no couro cabeludo da artista, tendo como principal objetivo reconstruir a linha frontal do cabelo e proporcionar um aspecto mais natural.

A publicação repercutiu rapidamente nas redes sociais e recebeu centenas de mensagens de apoio.

Entre os comentários, fãs, amigos e familiares destacaram a coragem de Gretchen ao compartilhar publicamente uma etapa tão pessoal do tratamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 04/08/2026 09:12
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