Gilberto Gil fica preso em elevador e edifício é tomado por bombeiros - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um problema técnico impediu Gilberto Gil de cumprir um compromisso na noite do último domingo (2), no Rio de Janeiro.

O cantor ficou preso no elevador do prédio onde mora, em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense, e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os militares foram acionados para atender à ocorrência e retiraram o artista do elevador em segurança. Apesar do susto, Gilberto Gil não sofreu ferimentos.





Em uma postagem nas redes sociais, a equipe do cantor agradeceu o trabalho realizado pelos bombeiros, destacando a rapidez e o cuidado demonstrados pelos profissionais durante o atendimento.

Embora o resgate tenha terminado sem consequências para a saúde do artista, o incidente provocou mudanças em sua agenda profissional.

O tempo em que permaneceu dentro do elevador fez com que Gilberto Gil não conseguisse chegar ao compromisso que tinha marcado para aquela noite.

O cantor era esperado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde acompanharia a estreia do musical "Tarsila, a Brasileira", produção inspirada na vida da pintora Tarsila do Amaral e estrelada por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello.