Gilberto Gil fica preso em elevador e edifício é tomado por bombeiros

Um problema técnico impediu Gilberto Gil de cumprir um compromisso na noite do último domingo (2), no Rio de Janeiro.
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O cantor ficou preso no elevador do prédio onde mora, em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense, e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.
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Os militares foram acionados para atender à ocorrência e retiraram o artista do elevador em segurança. Apesar do susto, Gilberto Gil não sofreu ferimentos.
Em uma postagem nas redes sociais, a equipe do cantor agradeceu o trabalho realizado pelos bombeiros, destacando a rapidez e o cuidado demonstrados pelos profissionais durante o atendimento.
Embora o resgate tenha terminado sem consequências para a saúde do artista, o incidente provocou mudanças em sua agenda profissional.
O tempo em que permaneceu dentro do elevador fez com que Gilberto Gil não conseguisse chegar ao compromisso que tinha marcado para aquela noite.
O cantor era esperado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde acompanharia a estreia do musical "Tarsila, a Brasileira", produção inspirada na vida da pintora Tarsila do Amaral e estrelada por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello.
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