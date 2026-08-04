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SHAPE EM DIA!

Lívia Andrade posa de biquíni em Ibiza e exibe bumbum empinado na web; veja

Apresentadora usou as redes sociais para compartilhar cliques inéditos mostrando sua boa forma física

Lívia Andrade posa de biquíni em Ibiza e exibe bumbum empinado na web; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)
Lívia Andrade posa de biquíni em Ibiza e exibe bumbum empinado na web; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

Lívia Andrade chamou a atenção dos seguidores nesta segunda-feira (3) ao compartilhar novos registros de sua viagem por Ibiza, na Espanha.

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A apresentadora aproveitou o clima ensolarado para posar à beira-mar e recebeu uma enxurrada de elogios nas redes sociais.

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Nas imagens publicadas no Instagram, a integrante do "Domingão com Huck", da TV Globo, aparece usando um biquíni de estampa de bolinhas, combinado com uma blusa no mesmo padrão, óculos escuros, lenço na cabeça e uma calça preta vazada.

Na legenda da publicação, Lívia fez uma referência à clássica canção de Celly Campello. "Era um biquíni de bolinhas...", escreveu a apresentadora.

Os cliques rapidamente repercutiram entre os seguidores, que lotaram a seção de comentários com mensagens elogiando o visual da artista.

"Maravilhosa", escreveu um internauta. "Que mulher espetacular", comentou outro. "Gostosa", opinou uma terceira pessoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 04/08/2026 11:25
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