Esposa de Endrick posa de short curto e exibe barriga de 7 meses

À espera do primeiro filho com Endrick, Gabriely Miranda voltou a compartilhar detalhes da gestação com os seguidores.
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Nesta segunda-feira (3), a influenciadora publicou um novo registro nas redes sociais exibindo a evolução da gravidez, que já está no sétimo mês.
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A foto foi divulgada nos Stories do Instagram e mostra Gabriely usando um conjunto de treino em tons escuros, composto por top e short, deixando a barriga em destaque.
O casal aguarda a chegada de um menino, que receberá o nome de Kendrick.
A publicação rapidamente chamou a atenção dos fãs, que acompanham a reta final da gestação da influenciadora.
Sem se estender na legenda, Gabriely resumiu o momento com uma curta mensagem ao compartilhar a imagem: “Mami está on”.
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