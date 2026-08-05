Monique Evans surge com rosto enfaixado e surpreende fãs; saiba o motivo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Quatro dias após se submeter a um lifting facial, Monique Evans voltou a compartilhar detalhes de sua recuperação com os seguidores.

Nesta terça-feira (4), a modelo publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece com o rosto enfaixado, utilizando a técnica de taping, aplicada para contribuir com o processo de cicatrização após o procedimento.

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Mesmo durante a recuperação, a apresentadora manteve o bom humor e fez uma brincadeira ao comentar a mudança temporária na aparência.

Ao relembrar um episódio recente em que enfrentou dificuldades com o reconhecimento facial de um banco, ela ironizou a situação.

"Agora mesmo que o banco não vai me reconhecer. O que eu vou fazer da minha vida?", disse.

Na sequência, Monique fez questão de tranquilizar os admiradores, afirmando que o aspecto atual faz parte do pós-operatório e demonstrando confiança no resultado da cirurgia.

"Vou ficar com o rosto lindo. Não se assustem", afirmou.

Mais cedo, a modelo já havia comentado que está animada com a transformação, embora reconheça que o resultado definitivo ainda demorará alguns dias para aparecer.

Demonstrando entusiasmo com a experiência, ela declarou: "Eu tô topando tudo, porque depois do que eu fiz e não senti nada... topo qualquer parada".