Tirullipa é condenado e perde fortuna após puxar biquínis de mulheres - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Justiça condenou o humorista Tirullipa ao pagamento de R$ 30 mil por danos morais a duas mulheres envolvidas em um episódio ocorrido durante a "Farofa da Gkay", realizada em 2022.

Conforme informou o g1, a decisão foi divulgada na última terça-feira (4) e estabelece o repasse de R$ 15 mil para cada uma das vítimas.

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A sentença foi assinada pela juíza Leila Regina Corado Lobato, da 36ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza.

No documento, a magistrada concluiu que o humorista "extrapolou os limites inerentes à atividade recreativa" e destacou que a ampla divulgação dos vídeos do episódio contribuiu para intensificar o constrangimento sofrido pelas mulheres.

O caso aconteceu durante uma dinâmica da extinta Farofa da Gkay inspirada na tradicional "Banheira do Gugu".

Enquanto as participantes estavam na piscina, Tirullipa puxou o biquíni de uma das mulheres e tocou os seios de outra.

Além da indenização fixada pela Justiça, o humorista também foi condenado ao pagamento das despesas processuais.

Segundo a reportagem, a defesa de Tirullipa não foi localizada para comentar a decisão. Já os advogados das mulheres afirmaram que sempre confiaram na atuação da Justiça e nas provas reunidas ao longo da ação.

Depois de ser expulso da Farofa da Gkay em razão do episódio, Tirullipa utilizou as redes sociais para pedir desculpas públicas.

"Quero pedir desculpas a todas as meninas, para a Nicole, que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção. Eu tentei levar uma brincadeira, uma alegria para a Farofa, mas eu me excedi. O clima da Farofa é de que tudo pode, mas na realidade não pode. Eu vacilei, errei e estou aqui para pedir perdão", diz ele na publicação.

Na mesma manifestação, o humorista voltou a demonstrar arrependimento e fez referência à família.

"Me perdoem. Trabalhar com comédia é muito complicado, mas Deus sabe do meu coração. Vim aqui com a minha esposa, sou pai de duas filhas e também não queria isso para minhas filhas. Estou aqui pedindo perdão", completou.