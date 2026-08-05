Sonia Abrão celebra demissão de Carol Lekker após críticas à Eliana - (crédito: Reprodução/Instagram)

Os comentários feitos por Carol Lekker sobre Eliana no "Fofocalizando" provocaram uma reação de indignação de Sonia Abrão.

Durante a edição desta terça-feira (4) do programa "A Tarde é Sua", na RedeTV!, a apresentadora criticou a influenciadora e chegou a afirmar que ela não deveria permanecer no elenco da atração do SBT.

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A discussão teve origem após Carol analisar a disputa de audiência entre os programas dominicais.

Ao comentar a liderança momentânea conquistada por Celso Portiolli com o "Domingo Legal" no último domingo (2), frente ao programa comandado por Eliana na Globo, a influenciadora fez críticas à apresentadora.

"Tem apresentadora aí que tá ficando pra trás, né? Botaram o programa novo, tão botando o pessoal de cabeça pra baixo, mas a apresentadora não está rendendo nada. Tira essa mulher daí, não tá rolando ela nos domingos".

Ao responder às declarações, Sonia fez questão de deixar claro que suas críticas eram direcionadas exclusivamente a Carol Lekker.

A jornalista ressaltou que tem carinho e respeito profissional por Gaby Cabrini, Gabriel Cartolano e Matheus Baldi, que também integram o "Fofocalizando", e afastou os colegas da polêmica.

Na sequência, Sonia questionou a presença da influenciadora na bancada do programa de entretenimento.

"Eu nunca entendi, também é outro ponto que eu quero colocar aqui, o que uma pessoa completamente desabilitada pra participar ao lado de profissionais como esses outros três colegas que eu citei aqui estava fazendo lá e está ainda fazendo lá."

A apresentadora também mencionou a passagem de Carol por "A Fazenda", afirmando que a vaga ocupada por ela poderia estar nas mãos de profissionais com experiência em comunicação.

Além disso, saiu em defesa de Eliana, destacando a trajetória construída pela comunicadora à frente de programas dominicais e avaliando que Carol não teria preparo para fazer esse tipo de comentário.