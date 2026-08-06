Quem é Lane Cavalcante, a bailarina polêmica de Leonardo confundida com Poliana

O nome de Lane Cavalcante voltou a circular entre os assuntos mais comentados nas redes sociais depois que um vídeo de um show de Leonardo ganhou grande repercussão no último fim de semana.
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A apresentação chamou atenção pelo figurino adotado pelas bailarinas do cantor: um body vermelho cavado que deixava o bumbum totalmente à mostra.
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Lane é a dançarina que aparece ao lado do sertanejo durante a performance de "Festa de Rodeio".
Nascida em Fortaleza, no Ceará, ela tem 39 anos e é mãe de uma menina de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Léo Magalhães.
A artista também construiu carreira fora dos palcos como modelo e mantém forte presença nas redes sociais.
Em seu perfil no Instagram, onde reúne mais de 250 mil seguidores, publica conteúdos sobre viagens, campanhas publicitárias e trabalhos desenvolvidos em parceria com diferentes marcas.
Muito antes de integrar a equipe de Leonardo, Lane passou por importantes projetos musicais. Ela fez parte do balé da banda Aviões do Forró e, posteriormente, também acompanhou Wesley Safadão em apresentações.
A entrada no balé de Leonardo foi anunciada em janeiro de 2025. Na ocasião, a dançarina celebrou a oportunidade e resumiu a conquista em uma frase: "Sempre foi um sonho", declarou na ocasião.
Apesar de o cantor dividir o palco com outras cinco bailarinas, Lane costuma ser frequentemente apontada por fãs como parecida com Poliana Rocha, esposa de Leonardo.
A comparação aparece tanto durante os shows quanto nas redes sociais.
Em entrevistas, a bailarina já afirmou que recebe esse tipo de comentário de forma positiva e considera a associação um elogio. Atualmente, ela integra o balé de Leonardo há pouco mais de um ano.
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