Poliana Rocha vira piada após rotular Neymar e Zé Felipe como 'melhores papais' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha movimentou as redes sociais na última quarta-feira (5) e acabou dividindo opiniões entre os internautas.

A esposa do cantor Leonardo repercutiu um conteúdo que exaltava o filho, Zé Felipe, e o jogador Neymar como referências de paternidade, gesto que rapidamente passou a ser alvo de críticas.

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O post reproduzido por Poliana afirmava que os dois famosos haviam sido escolhidos pelos usuários da internet como os principais exemplos de pais no Brasil.

"Com o Dia dos Pais chegando, a internet elegeu Neymar Jr e Zé Felipe como os melhores papais da internet brasileira! Os dois vêm se destacando pelo carinho, cuidado e dedicação com os filhos. Merecem", dizia a publicação.

Ao compartilhar o conteúdo, a influenciadora acrescentou diversos emojis de "palmas", demonstrando aprovação à homenagem feita aos dois.

A repercussão, porém, foi imediata. Em perfis dedicados a notícias sobre celebridades, como o "Fofocas", diversos usuários questionaram tanto a escolha dos nomes quanto a atitude de Poliana ao divulgar a mensagem.

"Imagina os piores", escreveu uma conta nos comentários do perfil "Fofocas". "Isso é piada, né?", ironizou outro. "Ele é ótimo pai, até a começar namorar esquece dos filhos", alfinetou um terceiro.

"Com o pai sendo pai é troféu... E quando é a mãe ? Ninguém reconhece? Só sabem julgar neh", criticou mais uma. "O mundo virou de ponta cabeça mesmo", soltou mais uma. "Papais de internet é fácil", disse outra.