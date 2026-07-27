Esposa de Leonardo grava cantor beijando mãe de Virginia em encontro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mesmo após o fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a convivência entre integrantes das duas famílias continua rendendo momentos de proximidade.

No último domingo (26), Leonardo e Margareth Serrão mostraram que a amizade construída ao longo dos anos permanece firme e acabou chamando a atenção nas redes sociais.

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O encontro também contou com a presença de Poliana Rocha, esposa do cantor, que registrou parte da confraternização em seus stories no Instagram.

Em um dos vídeos publicados, Leonardo aparece abraçando Margareth e dando um beijo em sua testa, enquanto os dois seguram copos de bebida alcoólica.

Em seguida, Poliana compartilhou uma postagem de uma página da rede social que brincava com a sintonia entre o sertanejo e a mãe de Virginia.

A publicação descrevia a dupla como "amigos da cachaça" e destacava a parceria entre eles.

"Os filhos terminaram, mas a amizade entre Leonardo e Margareth não, pois ela é uma das poucas que aguentam beber com ele", dizia a postagem republicada por Poliana.

Ao repercutir o conteúdo, a jornalista fez questão de reforçar a boa relação entre os dois e comentou o clima descontraído do encontro.

"Real isso!!! É bonito de ver...os dois não falam os nomes dos filhos, mas se entendem...riem e falam besteiras!!!!", escreveu.