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Vini Jr. deleta fotos com Virginia e preocupa fãs do casal após 'apagão geral'

Jogador decidiu excluir todas as fotos de seu perfil oficial no Instagram

Vini Jr. apaga todas as fotos do Instagram - (crédito: Reprodução/Instagram)
Vini Jr. apaga todas as fotos do Instagram - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma mudança inesperada no perfil de Vini Jr. no Instagram despertou a curiosidade dos fãs nesta quarta-feira (5).

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O atacante do Real Madrid removeu todas as publicações da conta e também deixou o perfil sem foto, atitude que rapidamente passou a ser debatida nas redes sociais.

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Sem qualquer explicação por parte do jogador, internautas começaram a levantar hipóteses para justificar a alteração.

Entre os comentários, houve quem associasse a movimentação a possíveis novidades na carreira, enquanto outros especularam sobre sua vida pessoal.

"Renovação com o Real Madrid", escreveu um internauta. "O Real Madrid decidiu renovar, segundo alguns jornalistas espanhóis", comentou outro. "Ele deve ter terminado com a Virginia", especulou um terceiro.

Até o momento, Vini Jr. não explicou o motivo da decisão de apagar o conteúdo do perfil e retirar a imagem da conta.

Virginia Fonseca, citada por parte dos usuários durante as especulações, também não fez qualquer manifestação pública sobre o assunto.

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 06/08/2026 08:11
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