'Vovó fitness' come 5 kg de carne por semana e pratica musculação

Quem é a 'vovó fitness' que come 5,6 kg de carne por semana e pratica musculação - (crédito: Reprodução/Instagram)

A rotina da sueca Eva Birath, de 70 anos, ganhou repercussão nas redes sociais por reunir uma dieta incomum e um estilo de vida voltado à atividade física.

Moradora de Gotemburgo, na Suécia, ela afirma consumir aproximadamente 800 gramas de carne por dia, cerca de 5,6 quilos por semana, e atribui parte de sua disposição aos hábitos que mantém há anos.

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Ex-enfermeira e arquiteta de interiores, Eva diz seguir uma alimentação composta exclusivamente por produtos de origem animal.

Segundo ela, frutas, verduras, legumes, grãos e qualquer outro alimento de origem vegetal não fazem parte de seu cardápio.

"Não como nada que venha das plantas, apenas alimentos de origem animal. Acho que 80% da boa saúde depende do que comemos", afirmou ao site CreatorZine.

Além da alimentação, a aposentada mantém uma rotina frequente de exercícios. Ela pratica musculação entre três e quatro vezes por semana, faz caminhadas regularmente, realiza períodos de jejum e também inclui sessões de sauna e banhos de água fria em seu dia a dia.

O interesse pelo esporte começou ainda na infância. Eva conta que iniciou no vôlei aos 12 anos e, décadas mais tarde, aos 47, decidiu disputar sua primeira competição de fisiculturismo.

Mesmo sem experiência anterior em poses ou preparação específica para campeonatos, saiu vencedora da disputa e posteriormente participou de outras competições nacionais na Suécia.

Segundo a sueca, o avanço da idade não alterou sua forma de cuidar da saúde. Pelo contrário, ela acredita que manter hábitos saudáveis se torna ainda mais importante com o envelhecimento.

"Estou apenas tentando ser o mais saudável possível. Sempre priorizei a boa forma. Não mudei minha abordagem porque fiquei mais velha. Apenas percebi que isso é ainda mais importante à medida que envelhecemos".

Ao comentar sua condição física em relação à de outras pessoas da mesma faixa etária, Eva afirmou: "Se eu me comparar com outros de 70 anos, é fantástico. Mas eu não comparo. Acho que a maioria das pessoas é pouco saudável e fraca".

Ainda assim, ela reconhece que o envelhecimento trouxe mudanças naturais ao organismo e diz perceber redução da força e da resistência ao longo dos anos.

Aos 61 anos, Eva enfrentou um câncer e precisou passar por uma cirurgia para remover um tumor, além de parte do cólon.

Na ocasião, ela já seguia a dieta carnívora havia seis anos. Atualmente, continua treinando regularmente e costuma levar os três netos para a academia.

Para ela, os resultados vêm da disciplina mantida ao longo do tempo, e não de soluções imediatas. "Consistência e apenas uma boa nutrição. Sou saudável e não tomo medicamentos".