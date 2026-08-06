Influenciadora brasileira expõe tratamento desigual em loja de grife em Portugal

A passagem da influenciadora brasileira Nathalia Valente por uma unidade da grife Yves Saint Laurent (YSL), em Portugal, acabou sendo marcada por uma situação que ela classificou como constrangedora.
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Em publicações feitas nas redes sociais nesta quarta-feira, a criadora de conteúdo afirmou que percebeu uma diferença no atendimento recebido dentro da loja e decidiu relatar o episódio aos seguidores.
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Segundo Nathalia, tudo aconteceu quando ela solicitou uma taça de champanhe logo após entrar no estabelecimento.
De acordo com seu relato, um funcionário informou que a bebida não estava disponível. No entanto, pouco tempo depois, ela viu outra cliente ser servida com o espumante, o que a levou a acreditar que havia sido alvo de um julgamento antecipado por parte do vendedor.
"Estava muito feliz até perceber que fui maltratada dentro da YSL… Quando eu cheguei à loja, pedi uma taça de champanhe e ele disse que não tinha, mas serviu outra senhora que estava na loja. Ele deve ter achado que não íamos comprar nada, fez o 'pré-julgamento' dele…", escreveu.
Mesmo após o ocorrido, a influenciadora decidiu permanecer na loja. Ela contou que voltou a pedir a bebida, desta vez solicitando quatro taças, duas para ela e duas para a amiga.
Segundo Nathalia, o novo pedido foi atendido normalmente, embora ela tenha descrito toda a situação como um momento de "estresse".
Ao deixar o estabelecimento, Nathalia realizou uma compra de alto valor. Ela adquiriu uma bolsa da marca avaliada em 2.600 euros, quantia equivalente a aproximadamente R$ 15,4 mil. A influenciadora afirmou que a aquisição simboliza a concretização de um objetivo pessoal cultivado desde o início de sua trajetória profissional.
"Quando eu comecei a ganhar dinheiro, o meu sonho era entrar em uma loja de grife e comprar uma bolsa. Me presentear, sabe? Comprei casa, carro, ajudei minha família e agora sinto que chegou o meu momento. Agora eu posso luxar. Estou aqui com a Giovanna, minha sócia, e é a primeira vez que nós duas entramos em uma loja para comprar alguma coisa. Era o nosso sonho", destacou.
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