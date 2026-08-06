Influenciadora brasileira expõe tratamento desigual em loja de grife em Portugal

A passagem da influenciadora brasileira Nathalia Valente por uma unidade da grife Yves Saint Laurent (YSL), em Portugal, acabou sendo marcada por uma situação que ela classificou como constrangedora.

Em publicações feitas nas redes sociais nesta quarta-feira, a criadora de conteúdo afirmou que percebeu uma diferença no atendimento recebido dentro da loja e decidiu relatar o episódio aos seguidores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Nathalia, tudo aconteceu quando ela solicitou uma taça de champanhe logo após entrar no estabelecimento.

De acordo com seu relato, um funcionário informou que a bebida não estava disponível. No entanto, pouco tempo depois, ela viu outra cliente ser servida com o espumante, o que a levou a acreditar que havia sido alvo de um julgamento antecipado por parte do vendedor.

"Estava muito feliz até perceber que fui maltratada dentro da YSL… Quando eu cheguei à loja, pedi uma taça de champanhe e ele disse que não tinha, mas serviu outra senhora que estava na loja. Ele deve ter achado que não íamos comprar nada, fez o 'pré-julgamento' dele…", escreveu.

Mesmo após o ocorrido, a influenciadora decidiu permanecer na loja. Ela contou que voltou a pedir a bebida, desta vez solicitando quatro taças, duas para ela e duas para a amiga.

Segundo Nathalia, o novo pedido foi atendido normalmente, embora ela tenha descrito toda a situação como um momento de "estresse".

Ao deixar o estabelecimento, Nathalia realizou uma compra de alto valor. Ela adquiriu uma bolsa da marca avaliada em 2.600 euros, quantia equivalente a aproximadamente R$ 15,4 mil. A influenciadora afirmou que a aquisição simboliza a concretização de um objetivo pessoal cultivado desde o início de sua trajetória profissional.

"Quando eu comecei a ganhar dinheiro, o meu sonho era entrar em uma loja de grife e comprar uma bolsa. Me presentear, sabe? Comprei casa, carro, ajudei minha família e agora sinto que chegou o meu momento. Agora eu posso luxar. Estou aqui com a Giovanna, minha sócia, e é a primeira vez que nós duas entramos em uma loja para comprar alguma coisa. Era o nosso sonho", destacou.