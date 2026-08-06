Filho de jogador famoso morre aos 2 anos; motivo da morte vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

A família do jogador Gustavo Simões, de 24 anos, enfrenta um momento de luto após a morte de Benício, filho do atleta, aos 2 anos de idade.

A criança faleceu na terça-feira (4), após sofrer um acidente. O falecimento foi confirmado pelo Ypiranga Futebol Clube nesta quarta-feira (5), por meio de uma nota oficial de pesar publicada nas redes sociais.

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A equipe prestou solidariedade ao jogador e aos familiares, destacando que acompanhou a situação desde o acidente e permaneceu em oração pela recuperação do menino.

"Ypiranga FC de luto. É com grande pesar que recebemos hoje a informação do falecimento do Benício, filho do nosso atleta Gustavo Simões", dizia o comunicado.

"Desde o momento do infeliz acidente e sua posterior internação, oramos pelo seu restabelecimento, mas os planos de Deus reservaram outro desfecho, que nos entristece profundamente, mas que também nos une em prol de Gustavo e sua família neste momento de dor! Manifestamos mais uma vez nossos sentimentos de pesar a você, Gustavo, e a todos os seus familiares! Estamos contigo!", finalizava o texto publicado pelo clube.

Nas redes sociais, Letícia Vieira, mãe de Benício, compartilhou a dor pela perda do filho e revelou que a família autorizou a doação dos órgãos da criança.

Segundo ela, a decisão foi tomada como um gesto de amor capaz de ajudar outras pessoas, mesmo diante do momento delicado enfrentado pelos familiares.

"Que dor, meu filho, que dor. Mamãe daria tudo para te ver novamente. Eu te amo tanto. Eu sempre me lembrei de você com cor, porque você era luz por onde passava e coloria cada lugar", disse ela.

Letícia também explicou que o processo de doação dos órgãos alterou o planejamento inicial para a despedida do menino. "Ainda não temos informações sobre o velório. O nosso Benício, mesmo diante de uma dor tão imensa, continuará levando esperança a outras crianças", escreveu.

"A mamãe e o papai decidiram pela doação dos órgãos dele, um gesto de amor que poderá transformar muitas vidas. Por esse motivo, esse processo leva um pouco mais de tempo. A previsão é que o velório aconteça na quinta-feira. Agradecemos o carinho, as orações e a compreensão de todos neste momento tão difícil", afirmou.



