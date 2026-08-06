Ratinho chama cantor de 'veado' e gera climão em entrevista ao vivo - (crédito: Reprodução/SBT)

Uma fala de Ratinho durante o programa exibido pelo SBT na noite da última quarta-feira (5) gerou repercussão negativa nas redes sociais.

O apresentador foi criticado por internautas após fazer um comentário sobre a aparência do cantor Tiago Piquilo, que foi interpretado como homofóbico.

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A situação aconteceu enquanto Tiago, ex-participante de A Fazenda, se apresentava ao lado da dupla Hugo & Tiago. Durante a participação, Ratinho chamou atenção para o novo visual do artista e questionou a mudança no cabelo.

"Você pintou o cabelo? Meu Deus", questionou o apresentador. "Pintei", respondeu Tiago.

Na sequência, Ratinho fez a declaração que provocou críticas. "Você tá com uma cara de vi*do", soltou Ratinho.

O cantor respondeu ao comentário demonstrando desconforto: "É um tal de inventar moda, né?". Logo depois, o apresentador encerrou o assunto dizendo: "Mas inventa moda esses dois".

Após a exibição do programa, usuários do X, antigo Twitter, passaram a comentar o episódio e reprovaram a fala do comunicador.

Entre as manifestações, alguns internautas acusaram Ratinho de repetir comportamentos considerados ofensivos.

"Tópico Ratinho, um show de homofobia", escreveu um perfil. "Incrível como esse cara comete crime de homofobia e transfobia diariamente na tv e ninguém faz nada", detonou outro.

"Eu tenho a impressão de que o Ministério Público não se importa, pois esse senhor toda semana comete uma barbaridade ao vivo e não há punição", disse um terceiro. "Que homem horrível", escreveu mais um.