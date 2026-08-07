Gretchen se intromete e defende Bruno Gagliasso de polêmica com McDonald's

A polêmica envolvendo a reclamação feita por Bruno Gagliasso sobre o fechamento antecipado de uma unidade do McDonald's ganhou mais um capítulo com a manifestação de Gretchen.
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A cantora saiu em defesa do cumprimento dos horários informados aos consumidores e afirmou que os estabelecimentos devem respeitar o funcionamento divulgado ao público.
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Em entrevista ao "Jornal dos Famosos", da LeoDias TV, a artista disse que a regra deve ser seguida independentemente de faltar poucos minutos para o encerramento do expediente.
"Cinco minutos, dez minutos, um minuto, tem que ser fechado no horário. Isso é a minha opinião", afirmou.
Para justificar seu posicionamento, Gretchen mencionou a experiência que teve morando na Europa.
Segundo ela, os horários de funcionamento são seguidos de forma rigorosa, tanto na abertura quanto no fechamento dos estabelecimentos.
"Às vezes a gente chega na frente de um estabelecimento cinco [minutos antes] para o horário que abre, e tá chovendo, tá nevando, eles não abrem. Quando dá o horário certo, a porta é aberta", disse.
A declaração faz referência ao episódio protagonizado por Bruno Gagliasso. O ator utilizou as redes sociais para reclamar de uma filial de fast food que, segundo seu relato, encerrou o atendimento cerca de dez minutos antes do horário previsto.
Embora tenha reconhecido que a necessidade enfrentada por Gagliasso no momento possa explicar a decisão de tornar o caso público, Gretchen avaliou que isso não altera a responsabilidade do estabelecimento em cumprir o horário de funcionamento anunciado aos clientes.
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