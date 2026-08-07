Bruna Biancardi vira piada após usar disfarce para andar em SP: 'Ninguém conhece'

Uma visita de Bruna Biancardi à Rua 25 de Março, tradicional polo de comércio popular de São Paulo, acabou repercutindo nas redes sociais e gerando uma série de comentários entre internautas.
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A influenciadora esteve no local na última quinta-feira (6) e apareceu usando acessórios que muitos interpretaram como uma tentativa de passar despercebida.
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As imagens foram registradas por Hanna Carvalho, amiga da companheira de Neymar, e publicadas nos stories do Instagram de Bruna.
No vídeo, a influenciadora aparece com o cabelo preso, boné azul, óculos escuros e uma pochete, enquanto a amiga faz brincadeiras sobre o visual escolhido.
"Noite aventureira, gente. Ela tá na 25 de março, ela tá toda de óculos, disfarçada, ela tá com medo, gente. Olha lá como ela tá, mostra a pochetinha", comentou Hanna durante a gravação.
A publicação rapidamente ultrapassou o Instagram e passou a circular no X, antigo Twitter, onde usuários questionaram a necessidade do suposto "disfarce".
Entre as reações compartilhadas na página da Choquei, muitos afirmaram que a influenciadora não precisaria esconder a identidade para caminhar pelo centro comercial.
"E precisava ir disfarçada??? Ninguém sabe quem é", disparou um perfil nos comentários da Choquei.
"Tadinha… se alguém esbarra nela ainda ia ficar p*to com ela que tava atrapalhando a calçada. Essa daí não tira 5 fotos lá", soltou outro.
Outras mensagens seguiram no mesmo tom de ironia. "Se disfarçou ? Se passar do meu lado eu não sei quem é", escreveu um internauta.
"Pior que ninguém iria saber quem é.. kkkkkkkkkkkkk", publicou outra conta. "Precisava se disfarçar? Se essa mulher sai do meu lado eu definitivamente não sei quem é", debochou mais um.
????FAMOSOS: Bruna Biancardi se disfarçou e esteve presente na 25 de março nesta quinta-feira. pic.twitter.com/ebeu8qeXQI— CHOQUEI (@choquei) August 7, 2026
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