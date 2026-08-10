Quem é a atriz trans que foi bloqueada por Vini Jr. após expor suposta investida - (crédito: Reprodução/Instagram)

O nome de Nina Hoffmann passou a circular ainda mais nas redes sociais após um episódio envolvendo Vini Jr.

A atriz e modelo, de 25 anos, afirmou neste domingo (9) que foi bloqueada pelo atacante do Real Madrid no Instagram.

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A revelação aconteceu depois da repercussão de uma interação atribuída ao jogador com uma publicação dela.

A história ganhou novos contornos quando Nina decidiu mostrar aos seguidores o que havia acontecido.

Em um story, ela publicou um print indicando que não conseguia mais acessar o perfil do atleta e escreveu “Bom dia, bloqueada!!!”.

Para acompanhar a postagem, escolheu a música “Bloqueado”, de Gusttavo Lima. Logo depois, acrescentou, em tom de ironia: “kkk, quem não deve….”.

O episódio veio à tona apenas um dia depois de Nina relatar uma suposta aproximação virtual do jogador.

Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, ela apresentou registros que, segundo seu relato, mostravam Vini Jr. curtindo uma publicação e reagindo com um emoji de surpresa a uma fotografia na qual ela aparecia de biquíni.

De acordo com a atriz, as interações foram registradas na manhã de sábado (8). A situação rapidamente despertou curiosidade porque, embora Nina e o atacante já tenham se encontrado anteriormente, ela afirmou que nunca havia existido um relacionamento entre os dois.

Os encontros aconteceram em ambientes diferentes. Nina contou que já esteve em festas realizadas em Madri e também acompanhou partidas nos estádios em que Vini Jr. estava em campo. Em uma dessas oportunidades, os dois chegaram a conversar.

“Eu já estive em locais que ele esteve. Festa em Madrid e já estive nos estádios quando ele jogou. Nós falamos uma vez, mas nada demais. Porém, agora ele apareceu do nada no meu Instagram”, contou Nina.

Morando entre Madri, na Espanha, e Roma, na Itália, a atriz também respondeu a perguntas sobre a possibilidade de um envolvimento amoroso com o jogador. Ao ser questionada se os dois já haviam ficado, respondeu: “Ainda não kkk”.

A possibilidade de isso acontecer no futuro, contudo, foi tratada por Nina com bom humor. Questionada se aceitaria ficar com o atacante caso ele demonstrasse interesse, ela declarou: “Mas se ele quiser eu quero kkk”.

A atriz ainda fez uma brincadeira sobre a vida amorosa de Vini Jr. ao comentar a situação. “Virginia que me desculpe kk”, afirmou.

Carreira de Nina Hoffmann

Fora da repercussão envolvendo o jogador, Nina construiu sua trajetória profissional entre diferentes áreas.

A atuação como atriz é apenas uma parte de seus trabalhos. Atualmente, ela mantém bases profissionais em Madrid e Roma e possui parcerias com produções relacionadas às divisões da Prime Video nos dois países.

Os projetos específicos envolvendo séries ou filmes, entretanto, ainda não foram divulgados oficialmente.

Nina também atua nos segmentos de moda e beleza. Em seu trabalho como modelo e influenciadora, já participou de divulgações para grifes e marcas internacionais, entre elas YSL Beauty e Balenciaga, utilizando seu perfil no Instagram para as campanhas.

A atuação da atriz também se estende a iniciativas humanitárias. Nina é embaixadora do UNICEF e participa do UNICEF NextGen, programa que busca mobilizar pessoas e ampliar, por meio das redes sociais, a divulgação de campanhas voltadas a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Entre as causas defendidas por ela estão iniciativas relacionadas ao acesso à alimentação, água potável, saúde e educação de qualidade.