Vini Jr. curte foto de mulher trans de biquíni e gera polêmica na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

A interação de Vini Jr. com uma publicação de Nina Hoffmann movimentou as redes sociais neste sábado (8).

A atriz, de 25 anos, contou à coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que o jogador curtiu uma postagem recente em seu perfil no Instagram e ainda deixou uma reação em uma das imagens.

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Nina, que é uma mulher trans e atualmente divide seu tempo entre Madri e Roma, apresentou à jornalista registros das interações atribuídas ao atacante.

Nos prints, aparece a curtida de Vini Jr. e uma reação com emoji de surpresa em uma foto na qual a atriz está de biquíni. Segundo Nina, os registros foram feitos na manhã deste sábado.

A aproximação virtual ganhou um contexto a mais porque os dois já haviam se encontrado anteriormente.

De acordo com a atriz, ela e o jogador estiveram em ambientes semelhantes em diferentes ocasiões e chegaram a conversar uma vez.

“Eu já estive em locais que ele esteve. Festa em Madrid e já estive nos estádios quando ele jogou. Nós falamos uma vez, mas nada demais. Porém, agora ele apareceu do nada no meu Instagram”, contou Nina.

A coluna também questionou a atriz sobre um possível envolvimento entre os dois. Nina negou que já tenha ficado com o atacante, mas respondeu de maneira bem-humorada: “Ainda não kkk”.

Quando perguntada se aceitaria ficar com Vini Jr. caso o interesse partisse dele, Nina não escondeu sua disposição. “Mas se ele quiser eu quero kkk”, afirmou.

Na sequência, a atriz aproveitou para fazer uma referência à vida amorosa do jogador e encerrou o comentário em tom de brincadeira: “Virginia que me desculpe kk”.