Marina Rios cita 'milagre' ao desabafar sobre perda gestacional

Mariana Rios usou as redes sociais na noite da última quarta-feira (6) para compartilhar com os seguidores uma notícia delicada.

A atriz revelou que sofreu uma perda gestacional após descobrir, em julho, uma gravidez que aconteceu de forma natural.

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O relato foi feito cerca de sete meses depois do nascimento de seu primeiro filho, concebido por meio de Fertilização In Vitro (FIV).

A criança é fruto do relacionamento da artista com o economista João Luis Diniz D'Ávila, conhecido como Juca Diniz.

Ao relembrar o momento em que recebeu o resultado positivo da gravidez, Mariana contou que ela e o companheiro celebraram a notícia ao lado de familiares e amigos, descrevendo a descoberta como algo inesperado depois de todo o processo enfrentado para se tornar mãe.

"No dia 19 de julho, agora, eu descobri que eu estava grávida, naturalmente. Engraçado, né? Depois de tanto tempo tentando, depois de todo o processo da FIV, aquele positivo, aquilo sim parecia um milagre.

Então a gente comemorou muito, eu e o João, a gente riu, se emocionou, fez vídeochamada com a família inteira, com os amigos mais próximos, e por alguns minutos só existia felicidade", iniciou a famosa.

Dias depois, porém, os exames indicaram que a gestação havia deixado de evoluir.

A atriz afirmou que, apesar da dor provocada pela perda, encontrou conforto na fé e na confiança de que nem sempre os planos acontecem da forma esperada.

"Na semana seguinte, os exames mostraram que a gravidez não estava evoluindo. E por mais difícil que fosse aquele momento, meu coração estava em paz, porque eu já tinha entregado", desabafou.

"Naquele instante, eu entendi, gente, uma coisa que eu nunca mais vou esquecer: muita gente acha que fé é acreditar que Deus vai realizar exatamente o que a gente deseja. Eu não acredito.

Para mim, fé é confiar que Deus enxerga o que eu não consigo ver, é entender que nem sempre a bênção está naquilo que acontece, às vezes ela também está naquilo que não acontece, que não se realiza", completou Mariana Rios.

Ao concluir o desabafo, a atriz refletiu sobre o impacto emocional da experiência e explicou que entregar a situação a Deus não eliminou o sofrimento, mas a ajudou a lidar com algo que estava além de seu controle.

"Entregar não diminui a tristeza do momento, mas entregar tira de mim o peso de lutar contra aquilo que eu não posso controlar", finalizou.