Anitta rasga o verbo e conta à Ana Maria por que ficou 10 anos sem retornar ao 'Mais Você'

O retorno de Anitta ao "Mais Você" após 10 anos sem aparecer na atração foi marcado pelo bom humor da cantora.
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Durante a edição exibida nesta sexta-feira (7), a artista brincou com Ana Maria Braga logo no início da conversa ao comentar o horário de gravação do programa.
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A sinceridade da cantora divertiu a apresentadora, que caiu na risada após ouvir a justificativa de Anitta para ter demorado tanto tempo para voltar ao matinal da Globo.
“Quando tocou o despertador, eu lembrei por que eu nunca mais vim. É muito cedo”, disparou Anitta.
A participação também serviu para que a artista falasse sobre a atual fase profissional. Ao lado de Ana Maria, ela comentou os novos caminhos da carreira após o lançamento do álbum "Equilibrium".
No início da carreira, Anitta virou meme nas redes sociais após levar uma bronca de Ana Maria ao vivo. Na ocasião, a artista levou um puxão de orelha por se observar demais nos monitores dos bastidores.
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