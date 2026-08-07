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EITA!

Anitta rasga o verbo e conta à Ana Maria por que ficou 10 anos sem retornar ao 'Mais Você'

Popstar foi a convidada desta sexta-feira (7) do programa matinal

Anitta rasga o verbo e conta à Ana Maria por que ficou 10 anos sem retornar ao 'Mais Você' - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Anitta rasga o verbo e conta à Ana Maria por que ficou 10 anos sem retornar ao 'Mais Você' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O retorno de Anitta ao "Mais Você" após 10 anos sem aparecer na atração foi marcado pelo bom humor da cantora.

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Durante a edição exibida nesta sexta-feira (7), a artista brincou com Ana Maria Braga logo no início da conversa ao comentar o horário de gravação do programa.

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A sinceridade da cantora divertiu a apresentadora, que caiu na risada após ouvir a justificativa de Anitta para ter demorado tanto tempo para voltar ao matinal da Globo.

“Quando tocou o despertador, eu lembrei por que eu nunca mais vim. É muito cedo”, disparou Anitta.

A participação também serviu para que a artista falasse sobre a atual fase profissional. Ao lado de Ana Maria, ela comentou os novos caminhos da carreira após o lançamento do álbum "Equilibrium".

No início da carreira, Anitta virou meme nas redes sociais após levar uma bronca de Ana Maria ao vivo. Na ocasião, a artista levou um puxão de orelha por se observar demais nos monitores dos bastidores. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

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Por Mariana Morais
postado em 07/08/2026 12:00
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