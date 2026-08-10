Vini Jr. se declara à Virginia após polêmica com atriz trans

A relação entre Vini Jr. e Virginia Fonseca ganhou uma nova demonstração pública de carinho neste domingo (9).
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O jogador compartilhou no TikTok uma sequência de registros em que aparece ao lado da namorada em diferentes momentos recentes e aproveitou a publicação para se declarar.
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Na legenda do álbum de fotos, o atacante escreveu: “Eu te amo”.
A declaração veio um dia depois de Nina Hoffmann, de 25 anos, afirmar que havia recebido uma interação de Vini Jr. em uma publicação feita no Instagram.
Na imagem mencionada pela atriz, que é uma mulher trans, ela aparece de biquíni. Segundo o relato de Nina, o jogador teria reagido à postagem utilizando um emoji de surpresa.
A suposta interação acabou repercutindo nas redes sociais e passou a chamar atenção justamente em meio à exposição pública do relacionamento de Vini Jr. com Virginia.
Apesar da repercussão, tanto o jogador quanto Virginia Fonseca ainda não se manifestaram publicamente sobre a interação relatada por Nina Hoffmann.
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