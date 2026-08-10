Atriz trans ligada a Vini Jr. vira alvo de ataques de ódio na web

O caso envolvendo Vini Jr. e Nina Hoffmann passou a gerar uma nova onda de repercussão nas redes sociais.

Depois de relatar uma suposta interação do jogador com uma de suas publicações, a atriz e influenciadora, de 25 anos, começou a receber críticas de internautas em seu perfil.

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Parte dos comentários direcionados a Nina fez referência à possibilidade de Vini Jr. ter demonstrado interesse por ela.

Algumas mensagens chegaram a questionar, inclusive, a aparência da atriz. A reação aconteceu em meio à curiosidade de torcedores do atacante e de seguidores de Virginia Fonseca, namorada do jogador.

A polêmica começou quando Nina afirmou que Vini Jr. havia curtido uma fotografia publicada em seu Instagram na qual ela aparece de biquíni. Segundo o relato da influenciadora, o atleta também teria reagido ao registro com um emoji de "uau".

Posteriormente, Nina afirmou que o jogador a bloqueou na plataforma depois que a suposta interação veio a público. Ao comentar o episódio nas redes sociais, ela escreveu: "Quem não deve [não teme]".

A partir daí, diversos usuários passaram a deixar mensagens no perfil da atriz. Uma internauta ironizou a possibilidade de o jogador ter demonstrado interesse por Nina: "Vocês juram???? Vocês acreditam???? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk".

Outro comentário seguiu na mesma linha e questionou se Vini Jr. teria realmente se envolvido na situação: "Credo kkkkkkkkkkk. Vini não ia dar um desgosto assim não".

A repercussão continuou com novas manifestações de descrença. "Me recuso a aceitar kkkkkkkk", escreveu outro internauta.

Também houve quem saísse em defesa de Nina diante dos ataques. Uma pessoa criticou a maneira como a situação estava sendo tratada e apontou que a mulher estaria recebendo a maior parte das críticas: "Mais uma vez o homem é infiel e quem é atacada é a outra pessoa".