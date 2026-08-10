Filme de Elize Matsunaga vai sair do ar? Entenda ação do Ministério da Justiça - (crédito: Reprodução/Netflix)

A classificação indicativa de "Elize: Sombras de uma Mulher", produção da Netflix sobre Elize Matsunaga, foi alterada pelo Ministério da Justiça.

Inicialmente liberado para espectadores com 16 anos ou mais, o filme passou a ser considerado impróprio para menores de 18 anos. A mudança foi determinada após uma ação envolvendo a plataforma.

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Segundo a justificativa apresentada pelo Ministério da Justiça, órgão responsável pela classificação indicativa no país, a obra contém elementos de conteúdo sexual, linguagem imprópria e violência extrema.

Estrelado por Lorena Comparato, o longa acompanha a trajetória de Elize Matsunaga, condenada em 2016 pelo assassinato e esquartejamento do marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga. O crime aconteceu em 2012.

"Elize: Sombras de uma Mulher" tem roteiro assinado por Raphael Montes e direção de Vellas.

Recentemente, a Netflix anunciou que o longa virou um sucesso mundial, ficando no 1º LUGAR no Top 10 Global de filmes de língua não inglesa.