Britney Spears acusa funcionário de vender informações íntimas aos paparazzis

Britney Spears utilizou as redes sociais neste domingo (9) para fazer uma acusação envolvendo um funcionário responsável pela limpeza de sua residência.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A cantora afirmou que o homem estaria repassando informações sobre seus hábitos aos paparazzi para que eles conseguissem fotografá-la em momentos particulares.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A declaração foi publicada no Instagram e acompanhada por um vídeo em que Britney aparece dançando enquanto o funcionário trabalha ao fundo.
Na gravação, a artista apresentou sua versão sobre o que estaria acontecendo e afirmou acreditar que o homem teria sido contratado pela imprensa sob o pretexto de atuar como empregado doméstico.
“Vejam só o paparazzi (sic) secreto contratado pela mídia para dizer que é um empregado doméstico que limpa a casa da Britney Spears e é pago muito bem para avisar os paparazzi quando e onde ela vai, para que eles possam tirar fotos bizarras dela, fazendo-a parecer que tem seis tumores no pescoço, igual a um jogador de futebol americano…”, declarou.
Na sequência, Britney fez outro comentário sobre o funcionário e voltou a criticar a suposta estratégia para acompanhar sua rotina.
“A comida dele era extremamente boa… Eu não fazia a menor ideia!!!! Bom serviço, seus idiotas, mas esperem só… Meu Pai, que está no céu e no inferno, vai fazer vocês, seus imbecis, se ajoelharem!!!!”, finalizou ela.
O homem aparece nas imagens enquanto passa aspirador pelo chão da casa. Veja o vídeo abaixo:
Saiba Mais
- Mariana Morais Filme de Elize Matsunaga vai sair do ar? Entenda ação do Ministério da Justiça
- Mariana Morais Morre, aos 78 anos, mãe do cantor Dudu Nobre; veja comunicado
- Mariana Morais Vini Jr. se declara à Virginia após polêmica com atriz trans
- Mariana Morais Quem é a atriz trans que foi bloqueada por Vini Jr. após expor suposta investida
- Mariana Morais Vini Jr. curte foto de mulher trans de biquíni e gera polêmica na web
- Mariana Morais Anitta rasga o verbo e conta à Ana Maria por que ficou 10 anos sem retornar ao 'Mais Você'