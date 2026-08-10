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Britney Spears acusa funcionário de vender informações íntimas aos paparazzis

Cantora publicou vídeo em que funcionário aparece trabalhando ao fundo

Britney Spears acusa funcionário de vender informações íntimas aos paparazzis - (crédito: Reprodução/Instagram)
Britney Spears acusa funcionário de vender informações íntimas aos paparazzis - (crédito: Reprodução/Instagram)

Britney Spears utilizou as redes sociais neste domingo (9) para fazer uma acusação envolvendo um funcionário responsável pela limpeza de sua residência.

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A cantora afirmou que o homem estaria repassando informações sobre seus hábitos aos paparazzi para que eles conseguissem fotografá-la em momentos particulares.

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A declaração foi publicada no Instagram e acompanhada por um vídeo em que Britney aparece dançando enquanto o funcionário trabalha ao fundo.

Na gravação, a artista apresentou sua versão sobre o que estaria acontecendo e afirmou acreditar que o homem teria sido contratado pela imprensa sob o pretexto de atuar como empregado doméstico.

“Vejam só o paparazzi (sic) secreto contratado pela mídia para dizer que é um empregado doméstico que limpa a casa da Britney Spears e é pago muito bem para avisar os paparazzi quando e onde ela vai, para que eles possam tirar fotos bizarras dela, fazendo-a parecer que tem seis tumores no pescoço, igual a um jogador de futebol americano…”, declarou.

Na sequência, Britney fez outro comentário sobre o funcionário e voltou a criticar a suposta estratégia para acompanhar sua rotina.

“A comida dele era extremamente boa… Eu não fazia a menor ideia!!!! Bom serviço, seus idiotas, mas esperem só… Meu Pai, que está no céu e no inferno, vai fazer vocês, seus imbecis, se ajoelharem!!!!”, finalizou ela.

O homem aparece nas imagens enquanto passa aspirador pelo chão da casa. Veja o vídeo abaixo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 10/08/2026 11:26
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