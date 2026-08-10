Morre, aos 78 anos, mãe do cantor Dudu Nobre; veja comunicado

A família de Dudu Nobre e Lucinha Nobre se despediu de Anita Nobre, que morreu aos 78 anos neste domingo (9).
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A notícia foi comunicada pelo próprio sambista e pela ex-porta-bandeira, filhos da matriarca. A causa da morte não foi divulgada.
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O velório e o enterro estão previstos para terça-feira (11), no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, os familiares também compartilharam mensagens em homenagem à mãe e agradeceram o apoio recebido após a confirmação da morte.
Lucinha Nobre publicou uma homenagem à mãe e destacou a trajetória construída por Anita ao longo da vida.
"Anita viveu bem, realizou sonhos inimagináveis para alguém que veio de onde ela veio. Deu a mão a muitas pessoas, ajudou, apoiou, iluminou por onde passou. Obrigada a todos por tanto carinho", escreveu.
Na mesma publicação, a ex-porta-bandeira ressaltou a importância das homenagens à matriarca: "Ela merece todas as homenagens."
Uma nota divulgada pela família também ressaltou o legado deixado por Anita Nobre e a relação que ela construiu com pessoas próximas ao longo da vida.
"Anita deixa seu amor, sua história e suas lembranças eternizados nos corações de seus familiares, amigos e de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela", informava a nota.
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