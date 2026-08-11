Influenciador 'galã' é preso e delito cometido vem à tona; veja

Influenciador 'galã' é preso e real motivo vem à tona; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador Júnior Honorato, de 23 anos, foi preso em flagrante no domingo (9), em Salvador (BA), sob suspeita de tráfico de drogas.

O criador de conteúdo adulto, cujo nome é Adailton Honorato Franco de Souza, foi detido no bairro de Pituaçu durante uma ação da Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

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Segundo informações da Central de Flagrantes (Cenflag/Salvador), divulgadas pelo g1, Honorato estava acompanhado de Lucas Sousa Dantas, de 32 anos.

Os dois foram encaminhados à unidade policial depois de uma abordagem realizada por agentes que faziam o patrulhamento da região.

O boletim de ocorrência relata que três homens foram vistos em atitude considerada suspeita pelos policiais. Com a aproximação da equipe, dois deles correram na tentativa de escapar, mas acabaram alcançados e detidos.

Durante a revista, os agentes encontraram 45 potes com substância análoga à cocaína, além de dez pinos e três saquinhos que também continham material com características semelhantes à droga. Três celulares e um relógio ainda foram recolhidos durante a ocorrência.

Na Central de Flagrantes, Júnior Honorato e Lucas Sousa Dantas foram autuados por tráfico de drogas e permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil expediu guias para que as substâncias e os objetos apreendidos sejam submetidos à perícia.

O terceiro homem abordado pela PM, de 20 anos, também foi levado para prestar esclarecimentos. Após ser ouvido pela autoridade policial, ele foi liberado.

Júnior Honorato possui cerca de 27,2 mil seguidores nas redes sociais. Até o momento, as informações divulgadas sobre o caso tratam da prisão em flagrante e dos procedimentos adotados pelas autoridades.