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Gusttavo Lima é condenado pela Justiça e deverá pagar fortuna a fã

Tribunal de Justiça de Pernambuco tomou a decisão após um morador de Pernambuco entrar com uma ação contra o cantor

Gusttavo Lima é condenado pela Justiça e deverá pagar fortuna a fã - (crédito: Reprodução/Instagram)
Gusttavo Lima é condenado pela Justiça e deverá pagar fortuna a fã - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma decisão da Justiça de Pernambuco determinou que Gusttavo Lima pague quase R$ 149 mil a um morador do estado por danos causados pelo uso de seu número de telefone na música “Bloqueado”.

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A sentença foi proferida pela 26ª Vara Cível da Capital do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

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O problema começou depois que a faixa chegou ao público, em 2021. O telefone mencionado na letra correspondia, de fato, a uma linha pertencente ao autor da ação.

A partir do lançamento, o homem passou a receber grande quantidade de ligações e mensagens enviadas por pessoas que haviam identificado o número na canção.

“Bloqueado” conta a história de alguém que, tomado pela saudade de uma antiga paixão, tenta entrar em contato com ela e se lembra de que está impedido de fazer isso.

Em determinado momento, a música apresenta uma sequência numérica de telefone, que acabou coincidindo com o número utilizado pelo pernambucano.

A repercussão foi ampliada pelo sucesso alcançado pela canção. O videoclipe oficial ultrapassou 365 milhões de visualizações no YouTube, aumentando a quantidade de pessoas que tiveram acesso à sequência telefônica.

A exposição também chegou aos comentários do próprio vídeo. Internautas passaram a frequentar a publicação em busca do número envolvido no processo, além de fazer comentários e piadas sobre o caso, o que contribuiu para prolongar a divulgação da linha telefônica.


 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 11/08/2026 07:45 / atualizado em 11/08/2026 07:59
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