Andressa Urach é impactada por teste positivo e celebra chegada do primeiro neto - (crédito: Reprodução/Instagram)

A chegada do primeiro filho de Arthur Urach e Maya Braga também marcará uma nova etapa na vida de Andressa Urach.

Aos 38 anos, a influenciadora se prepara para se tornar avó pela primeira vez, após descobrir que a nora está grávida de quatro meses.

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A notícia foi revelada em uma gravação feita pelos próprios pais do bebê e enviada com exclusividade ao portal LeoDias.

Maya, de 20 anos, preparou uma surpresa para contar a novidade à sogra. Durante o vídeo, Andressa aparece segurando um teste de gravidez antes de a jovem revelar uma roupinha infantil estampada com a frase: “Eu sou o xodó da vovó”.

O bebê será o primeiro filho de Arthur e Maya. Para a jovem, o momento representa uma grande mudança na vida do casal e também ganhou um significado especial pela maneira como a gravidez foi anunciada à família.

“Estou de quatro meses e nós estamos muito felizes. É o nosso primeiro bebê e uma mudança enorme na nossa vida. Eu queria contar para ela de uma forma que fosse divertida e especial, e ver a reação dela deixou esse momento ainda mais marcante para nós”, relatou.

Andressa contou que a revelação a pegou de surpresa. A influenciadora descreveu a descoberta como uma mistura de sentimentos e destacou o significado de ver o próprio filho prestes a assumir a paternidade.

“Eu fiquei emocionada. Foi uma mistura de surpresa com felicidade. Quando caiu a ficha de que meu filho vai ser pai e eu vou ser avó pela primeira vez, foi muito especial”, afirmou.

A gravidez também trouxe à tona uma vontade antiga de Andressa. Ela revelou que já havia pensado em ter um terceiro filho, mas agora enxerga a maternidade por uma perspectiva diferente.

“Eu sempre quis ter um terceiro filho e pensei muitas vezes em viver a maternidade novamente. Agora vou experimentar uma nova fase de outra maneira. Meu filho vai ser pai e eu vou ser avó. Nunca imaginei que esse momento chegaria tão rápido, mas estou muito feliz”, concluiu.