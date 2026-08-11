Jon Cypher, astro de 'Cinderela' e 'Chumbo Grosso', morre aos 94 anos

Jon Cypher, ator americano que acumulou trabalhos no cinema, na televisão e no teatro ao longo de quase 50 anos, morreu aos 94 anos.
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O artista faleceu na última segunda-feira (3), em Central Point, no Oregon, onde morava.
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A família confirmou a morte e informou que Carol Rosin, mulher de Cypher e sua companheira havia quatro décadas, estava com ele no momento da despedida. A causa não foi revelada.
A televisão ocupou um espaço importante na trajetória do ator, que participou de produções de diferentes períodos.
Entre seus trabalhos mais lembrados está "Hill Street Blues", conhecida no Brasil pelo título "Chumbo Grosso".
Na série, Cypher interpretou Fletcher Daniels, um chefe de polícia ambicioso, personagem que acompanhou a produção durante toda a sua trajetória.
Outro papel de destaque veio em "Major Dad", na pele do general March Craig. O ator também apareceu em séries como "Dynasty", "Knots Landing", "Walker", "Texas Ranger", "Law & Order", "As the World Turns", "Santa Barbara" e "JAG".
Mas um dos momentos que ajudaram a projetar Cypher aconteceu ainda no começo de sua carreira.
Em 1957, ele foi escolhido para viver o Príncipe Encantado em uma adaptação de "Cinderela".
Julie Andrews interpretou a protagonista, e o programa acabou alcançando números expressivos de audiência nos Estados Unidos.
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