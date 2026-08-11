Três policiais militares são presos após emprestarem viatura a Carlinhos Maia

Carlinhos Maia se pronunciou nesta segunda-feira (10) sobre a prisão de três policiais militares de Alagoas envolvidos no uso de uma viatura durante a gravação de uma “pegadinha” do “Rancho do Maia”.

O caso aconteceu em Ipioca, bairro de Maceió, onde o reality é realizado.

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O influenciador reconheceu que pediu autorização para colocar uma participante da atração dentro do veículo policial.

Segundo ele, porém, os agentes não haviam sido chamados pela produção. Os militares estariam realizando uma ronda na região devido ao grande movimento de pessoas quando foram abordados pela equipe.

De acordo com Carlinhos, um dos policiais permitiu a participação na gravação por ser seu fã.

O influenciador classificou a situação como uma atitude equivocada e afirmou que os agentes não receberam qualquer vantagem pelo episódio.

“Peço milhões de desculpas. Os policias não têm nada a ver, não ganharam dinheiro nenhum pra isso. Eles estavam aqui pela quantidade de pessoas de pessoas que estavam vindo e a quantidade de confusões. Foi leiguice”.

Carlinhos também lamentou que os policiais tenham sido envolvidos na situação e afirmou que a gravação durou pouco tempo.

“Foi um segundo e tiramos. Foi uma grande burrice, peço mil perdões e os policiais não merecem o tratamento que estão tento. Eles estavam fazendo o trabalho deles”, finalizou Carlinhos.

A Polícia Militar de Alagoas informou que os três agentes foram presos por determinação do Comando-Geral. A corporação abriu uma apuração para verificar as circunstâncias do uso da viatura para uma finalidade diferente do policiamento.

Nota da Polícia Militar de Alagoas

"A Polícia Militar de Alagoas (PM-AL) adotou todas as medidas cabíveis assim que foi informada sobre o possível uso indevido de uma viatura policial para finalidade diversa da atividade de policiamento, no bairro de Ipioca, em Maceió.

As circunstâncias do possível uso indevido da viatura, a conduta individual dos envolvidos e demais elementos relacionados ao caso estão sob apuração da Corregedoria-Geral. Assim que tomou conhecimeto dos fatos, o Comando determinou ao órgão da PM a aplicação do Regulamento Disciplinar para a apuração da conduta dos envolvidos.

Os militares já se encontram recolhidos administrativamente, conforme previsto no Regulamento Disciplinar da PM-AL, e irão responder pelos atos praticados nos termos legais.Destacamos que, no curso da apuração, serão assegurados aos militares envolvidos o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos direitos e garantias previstos na Constituição Federal e na legislação vigente."