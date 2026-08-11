Dudu Nobre emociona ao falar sobre a morte da mãe e anuncia novidade - (crédito: Reprodução/Instagram)

A despedida de Anita Salles Nobre, mãe de Dudu Nobre, terá uma homenagem ligada à tradição do samba.

Após a morte da matriarca, aos 78 anos, o cantor anunciou que será realizado um gurufim para reunir amigos e celebrar a memória dela por meio da música.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dudu falou sobre a perda nesta segunda-feira (10) e aproveitou a publicação para agradecer o apoio recebido desde a morte da mãe.

Em uma mensagem emocionada, ele se referiu a Anita como “nossa rainha” e “nossa Anitinha, minha mãezinha querida”.

“Passando aqui para agradecer a todas as manifestações de carinho neste momento muito dolorido desta passagem, a despedida da nossa rainha, nossa Anitinha, minha mãezinha querida. Agradecer o carinho de todos vocês”, declarou o cantor.

Mesmo diante do momento de luto, Dudu afirmou que pretende preservar uma tradição do samba ao organizar o encontro em homenagem à mãe.

“Está doendo muito, mas o samba não pode parar, vida que segue”, afirmou.

O gurufim será uma despedida marcada pela presença de pessoas próximas a Anita, com música e homenagens à matriarca.

O velório está programado para esta terça-feira (11), a partir das 10h, na capela da igreja do Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. O sepultamento deverá ocorrer às 13h.