Dudu Nobre emociona ao falar sobre a morte da mãe e anuncia novidade

A despedida de Anita Salles Nobre, mãe de Dudu Nobre, terá uma homenagem ligada à tradição do samba.
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Após a morte da matriarca, aos 78 anos, o cantor anunciou que será realizado um gurufim para reunir amigos e celebrar a memória dela por meio da música.
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Dudu falou sobre a perda nesta segunda-feira (10) e aproveitou a publicação para agradecer o apoio recebido desde a morte da mãe.
Em uma mensagem emocionada, ele se referiu a Anita como “nossa rainha” e “nossa Anitinha, minha mãezinha querida”.
“Passando aqui para agradecer a todas as manifestações de carinho neste momento muito dolorido desta passagem, a despedida da nossa rainha, nossa Anitinha, minha mãezinha querida. Agradecer o carinho de todos vocês”, declarou o cantor.
Mesmo diante do momento de luto, Dudu afirmou que pretende preservar uma tradição do samba ao organizar o encontro em homenagem à mãe.
“Está doendo muito, mas o samba não pode parar, vida que segue”, afirmou.
O gurufim será uma despedida marcada pela presença de pessoas próximas a Anita, com música e homenagens à matriarca.
O velório está programado para esta terça-feira (11), a partir das 10h, na capela da igreja do Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. O sepultamento deverá ocorrer às 13h.
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