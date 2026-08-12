Zé Felipe reflete sobre novo namoro após romance com Ana Castela - (crédito: Reprodução/Instagram)

Desde o fim do relacionamento com Ana Castela, em dezembro do ano passado, Zé Felipe não oficializou um novo namoro.

Embora tenha sido visto em situações de intimidade com outras pessoas desde a separação, o cantor sertanejo afirma que não está com pressa para assumir uma nova relação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista à Quem, o artista explicou que não pretende iniciar um relacionamento por pressão ou simplesmente para ocupar o espaço deixado pelo último romance.

Segundo Zé Felipe, um novo envolvimento deve surgir naturalmente e ser construído com cuidado.

"Qualquer relacionamento precisa acontecer de forma natural, sem pressa, com muito respeito e responsabilidade", disse para a Quem.

Enquanto mantém a vida amorosa longe de um novo compromisso oficial, o cantor voltou a mencionar Ana Castela recentemente.

Durante um show no ExpoAri, em Ariquemes (RO), ele descobriu que a ex-namorada também se apresentaria no evento, mas no dia seguinte.

A informação fez Zé Felipe brincar com a situação diante do público. O cantor pediu que os fãs transmitissem um beijo para Ana, mas evitou revelar diretamente que a mensagem partia dele, sugerindo que ainda existe algum desconforto em torno do fim do relacionamento.

"Ana Castela? Eu fui perguntar... Vocês mandam um beijo pra ela, tá bom? Fala que foi um goiano que mandou, não fala quem foi porque dá problema", soltou o cantor em apresentação, dando a entender que a relação não terminou tão bem.

A brincadeira teve resposta no dia seguinte. Durante sua própria apresentação no evento, Ana Castela fez referência ao recado recebido do ex e provocou a reação da plateia. “Então um goiano me mandou um abraço ontem”, disse, levando o público à loucura.